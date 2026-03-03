中東局勢｜香港女足退出杜拜賽事　足總：職球員安全為首要考慮

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】以色列（Israel）與美國對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，中東局勢持續緊張。香港女子足球代表隊正在阿聯酋杜拜比賽，中國香港足球總會今日（3日）最新指，鑒於近日中東局勢持續緊張，足總已正式向「Pink Ladies Cup 2026」主辦單位去信清楚表示，女足港隊將退出比賽，不會參與餘下賽事，以職球員安全為首要考慮。



香港女子足球代表隊正在阿聯酋杜拜比賽，足總指，鑒於近日中東局勢持續緊張，中國香港足球總會已正式向「Pink Ladies Cup 2026」主辦單位去信表示球隊將退出比賽，不會參與餘下賽事，以職球員安全為首要考慮。（足總提供）

球隊已停止一切外出活動 留守於當地酒店內

女足港隊現時在阿聯酋杜拜參加「Pink Ladies Cup 2026」比賽，原定3月8日回港，已完成與加納的賽事。不過就遇上中東局勢升溫。足總表示，以職球員安全為首要考慮，已正式向主辦單位去信表示將退出比賽，球隊現時已停止一切外出活動，並留守於當地酒店之內，確保人身安全。

（足總Facebook）

足總又指，與相關部門會持續與球隊保持緊密溝通，實時了解當地最新情況及球隊需要，並會因應事態發展，為球隊作出合適安排。

隊長馬澤純：有航機安排便立即回港 球迷組織已與隨隊球迷取得聯繫

球隊隊長馬澤純回覆查詢時，確認將退出比賽，又指待有關部門安排航機後，便會立即回港。同時，有一名球迷亦隨球隊前赴杜拜，球迷組織「香港力量」指，該球迷已與足總取得聯繫，或會跟隨球隊包機一起回港。

港隊的一名隨隊球迷已與足總取得聯繫，或會跟隨球隊包機一起回港。（香港力量圖片）