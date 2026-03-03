中東局勢｜香港女足退出杜拜賽事 足總：職球員安全為首要考慮
撰文：吳美松 洪戩昊
出版：更新：
【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】以色列（Israel）與美國對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，中東局勢持續緊張。香港女子足球代表隊正在阿聯酋杜拜比賽，中國香港足球總會今日（3日）最新指，鑒於近日中東局勢持續緊張，足總已正式向「Pink Ladies Cup 2026」主辦單位去信清楚表示，女足港隊將退出比賽，不會參與餘下賽事，以職球員安全為首要考慮。
球隊已停止一切外出活動 留守於當地酒店內
女足港隊現時在阿聯酋杜拜參加「Pink Ladies Cup 2026」比賽，原定3月8日回港，已完成與加納的賽事。不過就遇上中東局勢升溫。足總表示，以職球員安全為首要考慮，已正式向主辦單位去信表示將退出比賽，球隊現時已停止一切外出活動，並留守於當地酒店之內，確保人身安全。
足總又指，與相關部門會持續與球隊保持緊密溝通，實時了解當地最新情況及球隊需要，並會因應事態發展，為球隊作出合適安排。
隊長馬澤純：有航機安排便立即回港 球迷組織已與隨隊球迷取得聯繫
球隊隊長馬澤純回覆查詢時，確認將退出比賽，又指待有關部門安排航機後，便會立即回港。同時，有一名球迷亦隨球隊前赴杜拜，球迷組織「香港力量」指，該球迷已與足總取得聯繫，或會跟隨球隊包機一起回港。
伊朗局勢｜女足港隊正處杜拜作賽暫時安全 足總：將盡快安排返港伊朗局勢｜入境處接432名身在中東港人查詢 均稱身處安全地方伊朗局勢｜永安旅遊：34團友滯留杜拜 歐洲非洲團100人未能回港伊朗局勢｜縱橫遊約20人處杜拜歸期未定 大量查詢復活節團會點？伊朗局勢｜陳茂波稱金融市場波動難免 但動盪下香港一向是安全港伊朗局勢｜杜拜受波及 馬會26人滯留包括 「昇瀧駒」馬主騎師等伊朗局勢｜國泰：暫時取消往返利雅得及杜拜航班