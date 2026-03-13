全國室內田徑女子60米欄莫家蝶封后　吳艷妮退賽稱只為檢驗狀態

全國室內田徑大獎賽第二站成都站，周四（12日）迎來第二個比賽日，當日焦點當屬女子60米欄決賽，萬眾期待的中國女子400米欄第一人莫家蝶與女子60米欄全國紀錄保持者吳艷妮的巔峰之戰，因為後者的退賽而未能如期上演。最終，時隔一年重回直道欄賽場的莫家蝶以8.21秒的成績奪冠，創造今年國內該項目的最佳成績。



莫家蝶目前在中國女子400米欄項目上已經是獨一檔的存在，她在去年十五運會獨攬三金一銀，成為田徑場上的最大贏家。2026年賽季，她率先將目光鎖定在短跨領域，希望在比賽中向吳艷妮「取經」，用60米欄的技術去提升自己的主項400米欄。

+ 6

這是莫家蝶時隔一年再次跨項60米欄，2024賽季她曾以8.15秒的成績奪冠，超高的運動天賦和超強的身體素質，讓莫家蝶直道欄的水平已達到國內頂尖水準，此番與吳艷妮的對話，堪稱國內女子400米欄第一人與女子60米欄第一人的巔峰對決。

在預賽中，莫家蝶跑出全場最佳的8.32秒，上演賽季首秀的吳艷妮則以8.46秒的成績位列預賽第五。在晉級決賽後，吳艷妮作出退賽的決定。據吳艷妮主管教練楊輝透露，

退賽是團隊賽前的既定安排，本次室內賽的核心目的僅為檢驗吳艷妮恢復訓練後的競技狀態，吳艷妮在預賽後也表示本次參賽的定位本就並非衝擊成績。

決賽上，缺少最強對手的施壓，莫家蝶的表現更加輕鬆穩定，最終以8.21秒的成績奪冠，延續在跨欄領域收割金牌的強勢表現。

相關閱讀：吳艷妮專訪｜爭議聲中打破紀錄成亞洲第一：做你認為自己漂亮的事