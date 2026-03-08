田徑︱金智武傷癒復出首戰奪雙冠　與楊雋濠1500米鬥足全程

「香港田徑系列賽2026 – 系列賽二暨七項全能」周六首天下午賽事，男子1500米決賽上演一場精彩的王者對決——2月初剛打破香港男子3000米障礙賽的楊雋濠（Jason）與男子1500米香港紀錄保持者金智武（Khan Mohammad Kamran）全程由頭鬥到尾，最終金智武末段以強勁衝刺奪冠，楊雋濠獲得亞軍。



田徑︱楊雋濠在1500米與金智武鬥足全程。（中國香港田徑總會提供）

楊雋濠上月刷新3000障港績 1500米與金智武鬥足全程

楊雋濠近期狀態大勇，今年2月同樣在灣仔運動場上演的「香港田徑系列賽2026 – 系列賽一暨場地競走」，他在男子3000米障礙賽跑出9分12.21秒的新香港紀錄，刷新周漢聶2019年時寫下的9分15.03秒。

時隔一個月，他在系列賽二出戰男子1500米，與金智武正面交鋒。甫開賽二人便稍為帶出，當中楊雋濠的速度更高，頭3個圈均領先金智武數個身位。最後300米，Kamran發力加速，與Jason鬥至「最後直路」，末段衝刺金智武「爆贏」楊雋濠勝出。現場顯示屏的成績金智武為3分59.59秒，楊雋濠為4分00.68秒，不過之後田總公布的官方成績，金智武的時間修正為「3分60.00秒」。暫時未知為何不是4分正，而是這個獨特的寫法。

田徑︱楊雋濠與金智武末段衝刺。（中國香港田徑總會提供）

金智武去年全運會後受傷 首場復出賽事奪雙冠

賽後楊雋濠稱，目前狀態正勇，今年會全力衝擊各項距離的個人最佳時間（PB）。他會以3000米障礙賽為主項，同時亦會兼跑1500米及5000米等途程。回說今場精彩的1500米決賽，Jason說，「我經已盡全力，不過Kamran末段真係好快」。

4分正的成績，與金智武去年11月在全運會創下的3分52.67秒有一定距離，Kamran受訪時稱，他在全運會後受傷，一直養傷至1月中才重新練跑，今次是受傷後的首個比賽，因此目前狀態平平。

田徑︱金智武傷癒復出首戰，連贏800米及1500米冠軍。（中國香港田徑總會提供）

金智武周日800米再封王 教練稱傷患已根治只待提升狀態

金智武的教練Jacob Rubin補充，剛傷癒以外，金智武由2月中起亦受齋戒月影響。回教徒在拉馬丹（Ramadan）月份日落前禁止飲食，運動員難免狀態受一定影響。不過他大派定心丸，表示Kamran已完全從傷患中康復，目前只待一步步重新提升狀態。今場楊雋濠為金智武帶來威脅，Jacob教練亦很開心，讚揚Jason的表現的同時，樂見本港男子中距離項目整體水平的進步。

周日（8日）金智武再參加男子800米賽事，沒有對手能為他帶來壓力，金智武以1分54.01秒率先過終點，較第二名的陳宇軒快3.69秒。即使與他去年創下的1分50.12秒香港紀錄有差距，Kamran傷癒復出後首場賽事，旨在重拾比賽節奏，連奪800米及1500米雙冠大概只是額外收穫。