我的名字．陳俊浩｜十年一遇的400米飛人　是在兜轉中煉成的

陳俊浩中四時曾經摘下學界田徑賽男子100米跨欄銀牌，雄心壯志要在中五更進一步，偏偏遇上疫情，學界賽事取消，中學生涯就此留憾。學界向來是這名拔萃飛人的最大目標，中學畢業後他頓失方向，「跑落去唔知為乜」，然後他暫別田徑場，玩過健美，又曾賦閒在家。忽然一天，他自覺無所事事變成「廢青」，於是拿起手機，撥一通電話——這就是他由跨欄轉短跑、再由短跑轉400米，最終成為十年來首個打破香港男子400米紀錄的跑手的起點。

電話另一端的人叫鄧漢昇，是陳俊浩在拔萃男書院的田徑教練，也執教香港田徑隊。回想當日在電話裏向教練斬釘截鐵說「我要練習」，陳俊浩也不知道為何在「廢青到盡頭」時會想起田徑，甚至致電畢業後甚少聯絡的教練；教練亦因為他的一句，一口答應再次訓練這個小伙子。

經過日本的苦練後，除了能力的加強外，亦是好好訓練陳俊浩的心態，成為一個更好的運動員。（夏家朗攝）

陳俊浩因為一面跳遠金牌而開展田徑生涯。（受訪者提供）

第一章：由跨欄轉短跑 跑進港隊大門

兩師徒以青年組香港第一為目標，然而跨欄是田徑場上技術要求極高的項目，除了爆發力和速度，亦講求上乘的身體協調能力和欄上技術。正當陳俊浩為了如何改進那0.01秒時大為迷惘，一次與青年奧運男子110米跨欄銅牌得主王珞僖訓練，卻成為第一次轉項的契機。

「當時我們兩人平跑60米，原來我不比對方慢。於是教練建議我不如嘗試訓練短跑，他說我身高手長，不如轉跑200米。」一般來說，甚少人在20歲出頭才由跨欄轉練短跑，在轉攻200米之前，陳俊浩也跑過100米，在十槍內跑出10.6秒。2023年4月底的香港錦標賽，他在200米初賽跑出21.58秒，望着大鐘，陳俊浩忍不住笑意，因為這個時間足以令他跑進香港田徑隊的大門。

在陳俊浩的田徑生涯，教練鄧漢昇擔當十分重要的角色。（受訪者提供）

兩個月之後，陳俊浩首次披上港隊戰衣出戰全國大獎賽重慶站。輕裝上陣，他在初賽跑出21.39秒，一槍刷新PB，更是當時香港全年最快的男子200米時間，杭州亞運遂成這個港隊新丁的第二場比賽。搖身一變成為亞運代表，陳俊浩當然不想錯過黃金機會。回想備戰亞運的兩個月：「那兩個月是我田徑生涯中，最想進步、最想要的一段時間！」六十多天轉瞬即逝，終於來到驗收成果的日子，「亞運或許就是改寫香港紀錄的一槍？」陳俊浩暗暗冀盼，亞運將是運動生涯的光輝一頁。

初登亞運舞台，陳俊浩賽前十分興奮。（受訪者提供）

第二章：最苦澀的亞運 卻迎來新契機

容納逾8萬人的杭州奧體中心，看台座無虛席，環迴立體的歡呼聲響徹全場。站在起跑線上的陳俊浩，原本興奮喜悅的心情全都沒有了，他只覺緊張，然後努力地調整呼吸，但無論多努力，只覺全身肌肉也不能自已。頭60米，他與中國、日本好手分庭抗禮，但出彎後無以為繼，以第6位衝線之後，他望向大鐘：22.12秒。

他當刻不敢相信自己的眼睛，這是200米生涯最慢的時間，比起他獲取資格時慢了超過0.7秒。

「亞運本應是人生最光輝的時刻，偏偏結果與想像中完全反轉，印象太深刻了，算是我的生涯低谷。我在亞運跑出22秒，跑畢這槍後，有點欲哭無淚，又冇面見人，像是辜負大家對我的期望。」陳俊浩說，完賽當刻絕對難以接受這個成績，返港之後，花了半年梳理羞愧又不解的複雜情緒，「與教練和朋友傾訴，大家都看得出我緊張」。

甫進場緊張感充斥全身，陳俊浩結果跑出失望的時間。（港協暨奧委會圖片）

陳俊浩用最苦澀的心情為杭州亞運寫下句號，其實新一頁已在無聲無息之間展開。2024年的港運會男子400米，鄧漢昇建議陳俊浩參賽，本住玩票性質落場，結果初賽一舉跑出49.38秒，是全場唯一在50秒內完成的跑手，同日下午決賽更跑出48.25秒，首名衝線，是香港5年來首人跑進49秒以下。

陳俊浩巧合下轉戰400米，在2025年的香港錦標賽已揚言要打破香港紀錄。（資料圖片／廖雁雄攝）

兩師徒此次目標清晰，矢志在400米跑出自己的一片天。不過400米既要求運動員速度、耐力和速度耐力兼備，陳俊浩最初練400米時只能一直捱，「對比200米，400米需要訓練心肺，每節訓練途程長，同時要打好基本功，針對做好每一步，好辛苦」。猶幸努力不會騙人，經過一年苦練，陳俊浩在2025年10月的香港田徑公開賽以47.12秒首次打破香港紀錄；47日後的全運會，他再次刷新港績，把紀錄推前至47.09秒，需知道對上一次有人改寫400米香港紀錄，已是十年前的事。

「相信過程（Trust the process），之前的都是準備功夫，打好根基。」由跨欄開始兜兜轉轉，直到「情歸」400米，陳俊浩始終深信，汗水絕對不會白流。

第一次披上港隊戰衣海外征戰，陳俊浩即跑出驚喜。（受訪者提供）

第三章：400米的一片天 眼光要更遠大

短時間內兩度打破香港紀錄，陳俊浩自己亦有點震驚，但震驚之後他立即心有不甘，「衝線後是有點不甘，或許當日下午再跑一次已可以跑入47（秒）」。突破47秒大關是陳俊浩今年的首要目標，尤其他去年兩度前赴日本早稻田大學訓練，感受到與世界的差距，深明「打破香港紀錄」只是過程，眼光應該放得更遠大。

「早稻田的跑手大多具有45秒、46秒（跑畢400米）的能力。我在早稻田其中一個訓練是跑300米、休息30秒、衝60米再休息半分鐘、最後衝刺60米。約莫400米的練習，我在最後60米已經被遠遠拋離。另一個訓練是跑800米，頭600米慢跑、後200米要24秒內完成，我在慢跑時已被放甩，最後200米用了32秒才跑完。」

400米訓練更艱苦，陳俊浩起初也是「捱」每一課。（夏家朗攝）

陳俊浩的2025年十分豐富，參加全運會、世大運等大賽，更體驗到世界之大。（受訪者提供）

無論訓練多艱苦、天氣多寒冷，日本跑手必會完成每一節訓練的要求，使陳俊浩對田徑有新的體會，「去年12月的冬訓，我在第三個星期跑到懷疑人生，太辛苦了，他們（日本運動員）不論是跑長、跑快、跑山，每一課操練都去盡，絕不會偷懶，他們的熱誠甚至令我質疑自己是否不夠喜歡跑步……日本跑手具備能力、熱誠和意志，每一點都值得我學習。」

陳俊浩的田徑生涯兜兜轉轉，從跳高﹑跨欄﹑100米﹑200米，再到400米，遇到每次失利，放棄從不是選項，轉完一項又一項，終於在400米捱出頭。「跨欄跨得麻麻可能是塞翁失馬，想做一件事就不要放棄，總有一日找到適合自己的道路。」陳俊浩以自身示範，只要不放棄，總有一天可以發光發亮，「時間是無止境的追求，當你跑入46秒，就會追45秒。我相信自己可以跑得更快，希望有朝一日可以跑到奧運的舞台」。