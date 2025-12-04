悉尼奧運3金女飛人步履蹣跚影片瘋傳　曾成階下囚為子女再出發

2000年悉尼奧運，25歲的鍾絲（Marion Jones）為美國贏得3金2銅，這位百米女飛人在田徑場上意氣風發，成為全世界的偶像。她是罕見的運動奇才，不止田徑運動表現出色，同時亦是籃球界的明星，由NCAA學界冠軍到晉身WNBA。可是她生涯受盡禁藥醜聞困擾，奧運獎牌全數褫奪，甚至因而成為階下囚。

犯下大錯，跌至人生谷底，為了3個子女，她努力掙扎求存，一切都不容易，近日她在社交媒體上傳影片，身為一代女飛人，下樓梯時竟步履蹣跚。



2000年悉尼奧運，鍾絲個人獨得5面獎牌，威風八面。（Getty Images）

悉尼奧運3金女飛人 服禁藥變一無所有更成階下囚

大家對鍾絲的印象，可能仍停留在2000年悉尼奧運，她贏得女子100米、200米和4X400米接力3金，加上跳遠和4X100米接力銅牌，個人獨得5面獎牌，威風八面。

可是她身邊總是圍繞與禁藥相關的人物，鍾絲服禁藥的傳聞，可追溯至中學學界，她的前夫兼教練C. J. Hunter，前男友Tim Montgomery，均先後因服禁藥遭停賽。她曾否認服用禁藥，至2007年承認在法庭謊稱2000奧運前無服禁藥，獲輕判入獄半年。她在2000年至2001年間贏得的5面奧運及3面世錦賽獎牌，以至各項紀錄全數被取消，即使1997和1999年兩屆世錦賽的3金1銅獲保留，但聲名已一朝盡喪。

鍾絲出獄後嘗試往籃球之路發展。（Getty Images）

進軍WNBA僅一年結束籃球生涯

當年她曾在記者會上灑淚，「我懷着極大羞恥之心站在你們面前，跟你說我背負了你們的信任……你們有權生氣，我令大家失望，令我的國家失望，令我自己失望。」2008年9月出獄，之後嘗試往另一項擅長的運動發展，力爭進軍WNBA。

她早在2003年選秀曾在第3輪第33位獲Phoenix Mercury選中，2009年11月到San Antonio Silver Stars跟操，2010年3月獲另一球隊Tulsa Shock簽入，同年8月首次正選上陣攻入15分。2011年7月Tulsa Shock棄用，鍾絲的籃球生涯亦告終結，47次上陣平均得2.6分和1.3籃板。

鍾絲亮相真人騷節目《Special Forces: World's Toughest Test》第3季。（IG）

為子女亮相真人騷節目 患病影響行動能力

告別體壇後，鍾絲好長一段時間遠離公眾視線，直到今年初她亮相真人騷節目《Special Forces: World's Toughest Test》第3季，她節目中感言，「有時我會為人生中的小問題而感恩，它們令我變得更強大、更美好、更平衡，沒有那些經歷，我肯定不會在這裏。」

她之後稱，「我不能回到過去改變那些事情，但我來這裏為子女樹立榜樣，展現站出來接受批評的勇氣。」她在該季第3集因身體狀況問題退出，鍾絲在2020年患上名為視神經脊髓炎（neuromyelitis optica）的自身免疫疾病，導致她的行動能力大打折扣。

膝蓋「命懸一線」 下樓梯影片被瘋傳

從她近期上載一段影片可見，這位一代女飛人連下樓梯都有困難，要扶着扶手徐徐步下，她加上字幕諷刺地說：「人們總是在問：『你就是鍾絲！？你曾是世上跑得最快的女性！』從來無人關心：『你的膝蓋還好嘛？』」

她在帖文中稱，膝蓋「命懸一線」（hanging on by a thread），「但我們仍然站立。」事實上為了3個子女，鍾絲去年起投入三項鐵人訓練甚至出賽，她分享昔日總是「得個講字」，「直到去年我停止說話，開始訓練。今年我衝過終點，在我的年齡組別勝出。」她認為這個時刻較獎牌更重要，「我的子女都在看，她們看到我定下目標，她們看到我付出努力，她們看到我的成果。」她鼓勵大家，「假如你正在等待合適時刻，現在就是了。綁好鞋帶，設下偉大夢想，嘗試去達成（Lace up. Dream big. Go get it.）」