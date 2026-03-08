我的名字．陳俊浩｜教練鄧漢昇談400米難度：訓練整個功能系統

香港田徑隊等足十年才有新的男子400米香港紀錄誕生，由陳俊浩於2025年改寫陳嘉駿十年前跑出的港績。陳俊浩的教練鄧漢昇表示，400米是短跑項目中最難練的一項，特別是增加訓練量的初段需要過渡期，這段時間已嚇怕不少運動員。



鄧漢昇說：「100米的訓練時間較短，訓練內容包括起跑、力量、動作和爆發力等，兼顧的面向相對較少；400米的訓練包含速度、力量和耐力等，是訓練整個功能系統，相對更加花時間。而且比賽途程愈長，變數愈多，更講求跑手的穩定性、跑姿等不同因素，更容易受影響而未能發揮最佳表現。」

比較100米、200米和400米三個短跑項目，100米在香港的發展相對成熟，「全靠黃仲謙教練、余力教練等前人為香港短跑打好基礎，才可吸引更多跑手」，但鄧漢昇相信，400米的發展趨勢正在緩慢地前進：「之前（香港）公開賽（400米）跑到50秒已經十分厲害，現在最少要跑到50秒或以下才可晉級決賽，這是整體的進步。除了香港紀錄，近年也有新的U18紀錄（編按：黃佑楠2024年4月跑出48.74秒），部分小將有能力跑進48秒，如果他們有更多機會，相信時間只會愈來愈快。」陳俊浩在47日內兩度刷新香港紀錄，亦有助推動400米整體發展，「當他（陳俊浩）未來繼續在香港比賽，同時繼續有成績，其他運動員看到他，可能效法他的訓練方法，或以他為目標，慢慢形成互相進步的風氣，整體的水平也會再提升」。

