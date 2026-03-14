F1中國站｜平治小將安東尼利壓隊友羅素　成最年輕正賽排頭位車手

平治車手安東尼利（Andrea Kimi Antonelli）今日（14日）以19歲之齡，在F1（一級方程式）中國站排位賽勝出，成為歷來最年輕車手於正賽排頭位出賽。



安東尼利今年才是第二年參與F1賽事，趁住其被視為大熱的隊友佐治羅素（George Russell）於排位賽Q3時因為戰車出現問題，以1分32.064秒最快成績搶得頭位；羅素戰車故障後雖趕及搶修上場，但成績仍屈居安東尼利之後，明日正賽排第2位出戰。

安東尼利今日以19歲201日打破了華迪爾以21歲72日保持的紀錄，成為現時F1最年輕排頭位車手。（Getty Images）

安東尼利今日以19歲201日打破了華迪爾（Sebastian Vettel）於2008年意大利站時以21歲72日所造紀錄，成為現時F1最年輕排頭位車手，安東尼利賽後謙稱，若非羅素戰車出現問題，未必可以達到這成就：「羅素戰車有問題，造就了其他故事發生的可能性，能夠生涯首次頭位出賽感到高興。」

羅素則表示，「在Q2時頭鏟出現損毀，但車隊對此不確定，結果Q3滯留在賽道上，只有一次造出時間機會。現時能有此成績，不用跌到第10位起步，已感高興。」

F1中國上海站，平治小將安東尼利力壓隊友羅素及老將咸美頓，贏得排位賽。（Getty Images）

至於法拉利則成為第二集團，明日正賽咸美頓（Lewis Hamilton）與陸克萊（Charles Leclerc）分列三、四位起步，務求在第二排向平治發動挑戰。麥拿侖的皮亞斯特利和衛冕車手總冠軍的諾里斯僅排第五、六位。Alpine的加斯利（Pierre Gasly）則延續強勢搶下第七位，擊敗兩部舊東家紅牛戰車。

同日較早前上演的短途衝刺賽（Sprint），排頭位起步的羅素取得勝利增添8分，法拉利的陸克萊及咸美頓分列二、三。