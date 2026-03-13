F1上海站｜佐治羅素談新規下勝負關鍵　直言喜歡中國文化目標奪冠

2026賽季世界一級方程式賽車（F1）啟用全新技術規則，這已成為每一位車手必須直面的核心議題。剛剛在賽季揭幕戰澳洲站奪得冠軍的平治車手佐治羅素（George Russell）也不例外。



佐治羅素周三抵達上海準備本周上海站賽事，談及新規帶來的挑戰時，適應與博弈成為兩大關鍵詞。

佐治羅素說：

這些新車變化巨大，比賽起步階段尤為艱難，我們都在逐步適應。

他以澳洲墨爾本站與法拉利車手的纏鬥為例，指出新規之下的賽車催生出全新的「貓鼠遊戲」式攻防轉換，讓比賽更具觀賞性。

過去一段時間，F1競爭的核心幾乎一直都是空氣動力學。誰的底板效率更高，誰的下壓力更穩定，誰就能在賽道上獲得優勢。但在2026賽季，隨着F1新規的實施，卻給出了一個新的方向。新規則時代賽車的核心競爭力，已經從空氣動力學轉向動力系統管理，更加突出電池能量使用和部署策略。

面對外界對新規的褒貶不一，佐治羅素認為：「有人給予積極評價，也有人持保留意見。我認為還需要多跑幾站，在不同特性的賽道上檢驗它的表現。顯然我們目前是滿意的，畢竟成績擺在眼前。」在新賽季首戰中，平治兩位車手包攬冠亞軍。

2025賽季，佐治羅素以全年24站100%完賽率、2場勝利、9次登台的戰績，成為F1場內公認的「穩定先生」。而這位「穩定先生」對中國文化有着濃厚的興趣。

佐治羅素身着一件紅色新中式外套遊覽外灘的照片在網絡上引發熱議。（Instagram@georgerussell63）

近日，他身着一件紅色新中式外套遊覽外灘的照片在網絡上引發熱議。佐治羅素笑着透露：「這件紅色外套現在成了我的必備單品。中國有很多很酷的東西，很多在歐洲見不到的好物，我一定要好好淘一淘。」

談及本周末的中國站，佐治羅素充滿期待：「我從小就特別喜歡上海國際賽車場。以前在遊戲機上玩的時候，它就是我鍾愛的賽道之一。這裏的超長彎道極具特色，尤其是第一個彎，感覺永遠開不到頭，對賽車和車手都是極大的考驗。但我恰恰享受這種挑戰。」

至於本站比賽的目標，佐治羅素說：「贏下中國站的比賽是我們的目標。現在我們擁有一個非常好的機會，但必須保持謙遜，腳踏實地，像在墨爾本那樣對待每一場比賽。我不會給自己施加額外壓力，只是竭盡全力開得更快。這就是我在墨爾本所做的，也是本周末我在中國要做的。」

相關閱讀：「法拉利男神」陸克萊突宣告結婚 摩納哥迎娶超模 絕美婚照曝光