F1︱諾里斯首度封王　麥拿侖搔17年之癢再登頂　韋斯達賓狂追僅敗

今季F1長時間處於強勢的麥拿侖，在4屆冠軍、紅牛王牌車手韋斯達賓季尾愈戰愈勇之下，令周日在阿布札比上演的煞科戰留下一點懸念。

這場煞科戰無令大家失望，韋斯達賓贏得今站冠軍，然而諾里斯獲得第三名，以兩分之微優勢封王，麥拿侖車隊終結17年的等待，再次有麾下車手贏得F1總冠軍。



F1︱諾里斯首度封王。（Getty Images）

阿布札比站前車手爭冠形勢如何？

阿布札比站之前，車手榜上諾里斯累積408分，以12分優勢領先韋斯達賓，而麥拿侖另一車手皮亞斯特利則落後諾里斯16分。

今站三位爭冠車手同時佔據排位賽頭三位，韋斯達賓排頭位起步，諾里斯和皮亞斯特利緊隨其後，令周日正賽充滿懸念。

F1︱諾里斯首度封王，麥拿侖終結17年等待。（路透社）

韋斯達賓奪冠仍差2分 麥拿侖終結17年等待

韋斯達賓延續季尾強勢，今站由一起步開始已領放，不過麥拿侖有「雙保險」之下，車手冠軍仍在他們掌握之中。麥拿侖兩車手皮亞斯特利、諾里斯分列第二、三位，車隊必要時甚至可以請皮亞斯特利讓路予諾里斯搶分，結果韋斯達賓就算連贏季尾3個分站，總分仍以兩分之微失落冠軍，無緣五連霸。

今站是「韋少」今季第8個分站冠軍，較諾里斯或皮亞斯特利都要多出一個。他和紅牛戰車季尾愈戰愈強，最後9個分站之中在6站勝出，無奈今季早段失分太多，盡力追趕還是只差一點點。麥拿侖和兩位車手成功頂住壓力，26歲的諾里斯生涯首度贏得F1冠軍，他是自2008年的咸美頓之後，另一位麥拿侖車手贏得此殊榮，也是車隊自1998年至今首次同時贏得F1車手及車隊冠軍。

F1︱諾里斯賽後激情慶祝。（路透社）

諾里斯：曾以為我不會哭，但還是稍為哭了

這位英國車手喜極而泣，賽後表示：「我已經好一段時間無哭過，曾以為我不會哭，但還是稍為哭了。」他分享，「感覺太奇妙，現在我終於知道Max（韋斯達賓）的感受。我想祝賀Max和Oscar（皮亞斯特利），整個賽季我的兩位偉大對手。」

「能同時與他們兩位作賽，是一項榮譽，我在他們身上均獲益良多。我很享受，今年是漫長的一年，但我們做到了，我為每個人感到自豪。」