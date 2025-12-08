F1｜諾里斯世界冠軍之路　富豪父親全力支持　天賦加努力終可圓夢

26歲的諾里斯（Lando Norris）在昨日的F1煞科戰中穩打穩紮，在阿布札比站以第三名衝線，足夠他守住賽前優勢，力壓分站奪冠的四屆冠軍韋斯達賓（Max Verstappen），獲得個人F1生涯首個世界冠軍。

成功非偶然，這位自幼已展現出色天賦的英國車手，成功背後是家庭支持、個人才能以及不斷力求進步，最終得以夢想成真。



諾里斯首奪F1世界冠軍。（Getty Images）

「冠軍獻給我的母親與父親，是他們讓我追逐這個夢想。」 諾里斯

擁有豐厚家庭資源，無疑為他躋身這個頂尖領域提供了一張入場券。但也只是一張入場券。

由卡丁車到初踏賽車世界

諾里斯的父親Adam Norris是一位透過退休金交易致富的富豪，在他的全力支持下，諾里斯在8歲時便開始參加卡丁車比賽，並在首次全國級賽事中就排頭位。隨著生涯發展，他漸漸難以安排時間到學校上課，於是改為進行大量的家庭補習，確保天賦可以全面發揮。

諾里斯在他的第七個F1賽季奪冠，而他整個生涯都在麥拿侖車隊度過。他在進入F1世界之前一直由父親資助，並由經理人Mark Berryman提供協助。然而，他們在剛開始踏入賽車領域時缺乏人脈，遂嘗試向當時正在經營體育營銷公司、仍未加入麥拿侖的布朗（Zak Brown）尋求幫助。

諾里斯的父親Adam Norris與經理人Mark Berryman賽後相擁慶祝。（Getty Images）

布朗最初並不熱衷於此，但由於諾里斯團隊的堅持，他心想：「好吧，每個人都告訴我他是千年難得一見的天才，也許我可以幫忙。」當布朗真正開始關注時，他「幾乎馬上」就意識到，諾里斯確實是個天才。

曾與諾里斯共事四年的麥拿侖F1商業營運總監Stephanie Carlin回憶道，諾里斯從15歲開始進入青少年組別時，「他簡直快得驚人，並且能夠執行得非常好。從他第一次坐進賽車開始，就存在著一種潛在的天賦、速度和節奏感。」

諾里斯自小已展現過人天賦。（Getty Images）

初出茅廬與接班阿朗素

你是一位明星，一位搖滾巨星 阿朗素

布朗於2016年加入麥拿侖，2年後晉升為行政總裁，諾里斯進入F1的道路亦變得更加順暢。2018年1月，年僅18歲的諾里斯在一場24小時耐力賽中，與當時效力麥拿侖的阿朗素（Fernando Alonso）拍檔。諾里斯給自己定下的目標是跑出比阿朗素更快的圈速，最後他成功了。布朗對此印象深刻：「阿朗素是世界上最好的賽車手之一，而蘭度與他平分秋色。」

阿朗素與諾里斯。（Getty Images）

當阿朗素於2018賽季結束時宣布退出F1，已累積了F3、F2經驗的諾里斯順理成章成為接替人選。在諾里斯首次參加正式練習賽時，他已經比另一位麥拿侖車手雲當（Stoffel Vandoorne）更快。在隨後於意大利蒙札（Monza）的練習賽中，諾里斯與阿朗素交替做出時間，布朗當時向諾里斯說：「歡迎來到一級方程式。」

諾里斯很快成為車迷的寵兒，他表現出內斂但幽默的個性，並樂於展示真實自我。阿朗素在贈予諾里斯的頭盔上寫下：「你是一位明星，一位搖滾巨星（You are a star - a rock star）。」

承認與完美之間的差距

布朗觀察到，諾里斯雖然本質上是個安靜害羞的人，但隨著他變得更成熟，他對自己感覺更自在。布朗形容，諾里斯不僅成為了更好的賽車手，還成為了更好的團隊領導者。

我不再那麼消極，並且堅信自己能夠扭轉局面 諾里斯

儘管諾里斯天才橫溢，但他同時不會逃避自己的弱點，更將其視為進步的契機，這個願意「承認與完美之間的差距」（acknowledging the gap to perfection）的態度，令他在獲得擁有爭冠實力的戰車後，進一步加速其成長與發展。

諾里斯首奪F1世界冠軍。（Getty Images）

諾里斯將其韌性歸功於身邊的優秀團隊，幫助他在低潮時保持正確心態。他總結自己有兩個成功的原因：「我做得比以前更好了，所以我的表現更常變得更好；第二，當我表現不好時，我不再那麼消極，並且堅信自己能夠扭轉局面。」