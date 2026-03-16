本田圭佑稱撐伊朗踢世界盃後失美國公司廣告　怒轟對方：腐爛思想

陷入戰火的伊朗，是否參加美國有份主辦的2026男子足球世界盃，近期成為討論熱話，前日本國腳本田圭佑指，他早前發文支持伊朗隊參賽後，失去一個來自美國公司的廣告，遭他強烈回應，揚言他也不想跟那些「只會以腐爛思想作出決定的公司合作。」



本田圭佑。（Getty Images）

本田圭佑撐伊朗踢世界盃後失廣告 發文回應炮轟

3月12日本田圭佑在社交媒體X，轉載來自@YahooNewsTopics的帖文，該帖文指「伊朗無意參與世界盃」，本田圭佑當時附上一句：「我知道這件事情很敏感，但我個人希望他們參與世界盃。」此前一日，伊朗體育部長表示在美國和以色列向伊朗開戰及殺死哈梅內伊後，他們不會參加世界盃。

數天後本田圭佑再發新帖文，表示有個來自美國公司的新廣告「暫時擱置」，「明顯地，這個宣言（支持伊朗踢世界盃）導致一間美國公司取消一個快要完成的世界盃相關廣告。」他強硬地說，「我們亦不想跟那些無視事情基本元素、只會以腐爛思想作出決定的公司合作。」

特朗普。（路透社）

特朗普：「我真的不相信他們來這裏是適當」

2008至2018年間曾98次為日本上陣的本田圭佑，獲視為日本同代最出色球員之一，他向來大膽敢言，想法特立獨行。今屆世界盃由美國、加拿大和墨西哥三國合辦，今屆決賽周擴充至48隊，伊朗去年已從世界盃亞洲區外圍賽第三圈取得入場券。

可是由於美伊關係緊張，早在兩國開戰前一年已有聲音懷疑伊朗是否真的會參賽。而在開戰後，美國總統特朗普與伊朗一方屢次在言辭上針鋒相對，特朗普在社交媒體發文稱，「歡迎伊朗國家足球隊參加世界盃，但基於他們自身的性命和安全，我真的不相信他們來這裏是適當。」

伊朗國家足球隊的Instagram帳戶隨即作出回應，「世界盃是歷史性和國際大賽，由國際足協主辦，並非任何單一國家」，質疑特朗普根本不應為此發言。