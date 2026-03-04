世界盃2026倒數百日　墨西哥安全惹憂慮　伊朗仍未知能否赴美參賽

100天後，2026年美加墨世界盃揭幕戰將在墨西哥城阿茲特克體育場（Estadio Azteca）打響。首屆由48支球隊參賽、橫跨三個國家的「史上最大規模足球賽」已正式進入倒數階段。



空前規模的賽事，催生了創紀錄的門票需求；人工智能技術的革新，也將為全球球迷帶來更豐富的觀賽體驗。然而，球票價格高企、地區安全形勢變化等現實挑戰，也為這場足球盛宴增添了不確定性。

（Facebook@FIFA World Cup）

舊場館、新挑戰

在墨西哥城南部，被譽為「聖烏爾蘇拉巨獸」的阿茲特克體育場正在進行最後的翻新和測試。3月28日，這座傳奇球場將迎來翻新後的首場測試賽——墨西哥迎戰葡萄牙的友誼賽。

近日，墨西哥政府在打擊販毒集團頭目後，部分地區出現報復襲擊事件，引發外界對世界盃安保工作的關注。葡萄牙足協表示，他們正在「密切關注這一微妙局勢」。

對此，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）在新聞發布會上強調，世界盃期間不存在安全風險，相關保障措施已經落實到位。國際足協（FIFA）也將派代表團赴墨西哥，對賽事期間的安保和交通安排進行實地評估。

除翻新的阿茲特克體育場外，今屆世界盃的16座場館大部分為營運成熟的現代化球場。業內人士分析，屆時場館面臨的最大挑戰將是北美夏季潛在的高溫和雷暴風險。在2025年美國舉行的世冠盃賽事，就有數場比賽因惡劣天氣中斷或推遲。

針對這一隱患，國際足協為本屆世界盃啟用了更多配備上蓋的球場，預計比賽中斷的機會率將顯著降低。但包括決賽舉辦地紐約大都會球場在內的數座露天球場，仍面臨雷暴天氣的威脅。美國國家氣象局表示，已與國際足協合作，為所有世界盃球場制定了詳盡的應急天氣預案。

高需求、高價格

國際足協公布的數據顯示，在上一階段世界盃門票銷售中，共售出約700萬張門票，收到購票申請多達5.08億份，創下歷史紀錄。「從未見過這樣的場面。」國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）感嘆道。他同時透露，國際足協預留了部分球票，供應4月至7月的最後銷售階段。

然而，高企的票價也引發了多家球迷組織的批評。據統計，涉及強隊的比賽門票至少需要200美元，而決賽最便宜的門票高達2000美元，最好的座位更是達到8680美元。

國際足協官方轉售平台上，部分世界盃決賽門票的標價已突破10萬美元，遠超其原來面值。恩芬天奴解釋稱，這是巨大需求的結果：

美國有一種動態定價的模式，意味着價格會根據具體比賽上漲或下跌。

2025年9月10日在墨西哥首都墨西哥城拍攝的國際足協官網2026美加墨世界杯預售票報名頁面。（新華社）

批評聲中，國際足協宣佈增設一個更便宜的門票類別，為參賽球隊球迷預留部分售價60美元的座位，但數量相對有限。

同樣呈現高需求、高價格情況的還有世界盃轉播權。據國際足協估算，今屆世界盃的版權收入將逼近40億美元。國際足協介紹，目前正加速推進全球版權洽談工作。以亞洲市場為例，國際足協已與日本、韓國、新加坡及香港等地區的轉播商達成合作，但中國內地、印度、泰國等關鍵市場的版權仍處在談判階段。

國際足協商業總監基爾（Romy Gai）表示，希望能儘快在中國達成轉播協議，確保數億中國球迷不會錯過觀看這場史上最大規模足球盛宴的機會。

國際足協預計，本屆世界盃各項總收入將達到至少110億美元。恩芬天奴承諾：

每一分錢都將用於投資國際足協211個會員協會的足球事業。

新科技、新體驗

人工智能技術的急速發展，也將為即將到來的世界盃注入新的活力。本屆世界盃，將成為首屆由AI全面賦能的世界盃。

據介紹，與往屆賽事由舉辦國獨立搭建技術體系不同，本屆世界盃在國際足協官方技術合作夥伴聯想的支持下，建立了集中統一的自有數據系統。

「聯想不僅提供硬件設備，更主動參與到內容工具、數據採集、智能運營等核心流程的技術設計中。」聯想集團高級副總裁胡貫中表示。

據悉，本屆世界盃將應用多項源自中國的AI技術，包括足球AI超級智能體、視頻助理裁判（VAR）3D數字人可視化方案，以及裁判視角AI視頻增強系統等。

恩芬天奴表示：「這些令人驚歎的人工智能技術，將用於提升執裁水平、優化比賽分析能力，並創造前所未有的球迷互動體驗。」

參賽路，懸未決

隨着賽事臨近，伊朗隊能否順利參賽成為國際足協面臨的最大不確定性之一。在美國和以色列對伊朗發起軍事打擊引發中東緊張局勢升級的背景下，伊朗足協主席泰治（Mehdi Taj）坦言：

我們不能對參加世界盃抱有期待。

根據賽程，與比利時、新西蘭和埃及隊同處G組的伊朗隊，三場小組賽都將在美國境內舉行。

2026美加墨世界盃分組（Instagram@fifa）

儘管世界盃競賽規程中存在球隊退賽或無法參賽的處理條款，但其表述較為模糊：「國際足協應自行決定此事，並採取其認為必要的任何行動。國際足協可決定用另一個協會替換有爭議的參賽會員協會。」

自1950年世界盃以來，尚未出現球隊在開賽前退賽的先例。根據有關條款，國際足協有權對退賽的會員協會採取罰款、禁賽等處罰措施。

目前，國際足協並未就此事發表評論，秘書長格夫斯特倫（Mattias Grafstrom）此前表示將「密切關注世界各地所有問題的進展」。

百日之後，當阿茲特克體育場哨聲響起，全世界球迷的目光將聚焦美加墨三國。然而，在熱鬧的倒數聲中，票價爭議、地緣政治風險仍在提醒我們：這場史上最大規模的世界盃，能否真正成為恩芬天奴口中「最包容、最偉大」的盛會，仍有諸多懸念待解。