世盃外附加賽｜瑞典3：1淘汰烏克蘭　下周將與波蘭爭決賽周入場券

前鋒約基利斯（Viktor Gyokeres）上演帽子戲法，協助瑞典在香港時間周五（3月27日）以3：1輕取烏克蘭，挺進世界盃外圍賽B路徑附加賽決賽。他們將於下周二深夜（31日）與波蘭爭奪一張世界盃決賽周入場券。



在中立場華倫西亞舉行的球賽開場僅6分鐘，效力於阿仙奴的約基利斯便近距離補射破門。下半場伊始，他再次把握住機會梅開二度，擴大領先優勢。

世界盃外圍賽附加賽瑞典3：1烏克蘭。（Getty images）

第73分鐘，約基利斯博得十二碼並操刀命中完成帽子戲法，為主帥樸達（Graham Potter）率領的球隊鎖定勝局。烏克蘭僅由波諾馬連科（Matvii Ponomarenko）在比賽末段頭槌破門，挽回一絲顏面。

約基利斯今場上演帽子戲法：

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值得一提的是，儘管瑞典隊在此前的預選賽小組賽中表現低迷，這甚至是他們在本屆外圍賽的首場勝利，但這場勝利讓他們距離近20年來第二次打入世界盃正賽僅一步之遙。

樸達說：

這對球隊來說是邁出了一大步，我們團結一心並肩作戰，表現非常出色。約基利斯的發揮簡直不可思議。

波蘭主場反勝阿爾巴尼亞

烏克蘭主帥列布夫（Serhiy Rebrov）則說：「我們竭盡全力並創造了得分機會，但開場過早的丟球和下半場初段的失球重創了我們。」

吉基奧基尼斯今晚決定了比賽，他證明了自己是歐洲最頂尖的前鋒之一。 列布夫

瑞典接下來的對手波蘭，在另外一場比賽後來居上以2：1反勝淘汰阿爾巴尼亞。霍查（Arber Hoxha）在半場結束前三分鐘為阿爾巴尼亞首開紀錄，但利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）和施連斯基（Piotr Zielinski）在下半場第63分鐘和第73分鐘各進一球，延續了球隊在附加賽中的全勝紀錄，並終結了對手首闖世界盃的夢想。

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值得一提的是，波蘭此前同樣是通過附加賽路徑，成功晉級上屆世界盃和2024年歐錦賽。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】