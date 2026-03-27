世盃外附加賽｜科索沃兩度落後下反勝斯洛伐克　下周主場戰土耳其

在香港時間星期五（3月27日）一場驚心動魄的世界盃外圍賽，歐洲區附加賽C路徑準決賽中，科索沃兩次在落後的情況下以4：3作客反勝斯洛伐克，下星期二（31日）深夜將在出線決賽周生死戰主場迎戰土耳其。



這個巴爾幹半島國家自2014年才開始參加國際足球賽事，此前從未晉級過任何重大賽事的決賽周。但現在，他們距離進軍今年6月在加拿大、墨西哥和美國舉行的世界盃僅一步之遙。科索沃下周將在普里什蒂納（Prishtina）主場迎戰土耳其，爭奪世界盃D組的一個席位。這個組別已確定的對手包括澳洲、巴拉圭和東道主美國。

科索沃距離進軍美加墨世界盃僅一步之遙。（Getty Images）

斯洛伐克在6分鐘便取得領先，後衛華爾贊特（Martin Valjent）接應角球頭槌破門。然而，科索沃憑藉全場第一次射門便扳平比分，賀沙（Veldin Hodza）在21分鐘於禁區內背身接球靈巧轉身破門。

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曾在2010年唯一一次參加過世界盃的斯洛伐克，在半場結束前再次領先，夏拉斯連（Lukas Haraslin）在左翼開出的自由球避開了所有球員直接入網。

下半場開賽僅60秒，科索沃便由費斯歷阿斯蘭尼（Fisnik Asllani）將比分扳平。第60分鐘，梅斯利查（Florent Muslija）的自由球從近門柱鑽入，助科索沃以3：2反超。

72分鐘，哈里斯（Kreshnik Hajrizi）在禁區內搶下皮球近距離抽射，為科索沃攻入第四球。主隊一直被壓制到補時第四分鐘，才由大衛史達歷（David Strelec）扳回一球，但斯洛伐克最終還是被淘汰。

土耳其在伊斯坦堡主場１：０小勝羅馬尼亞，入球的是卡多路。（Getty images）

同日較早前進行的另一場世盃外歐洲區附加賽C路徑準決賽中，土耳其在伊斯坦布爾主場1球小勝羅馬尼亞，卡迪奧盧（Ferdi Kadioglu）在53分鐘射入全場唯一入球奠勝。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】