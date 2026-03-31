香港傑出運動員選舉得獎名單持續更新　男子手球奪最佳運動隊伍

「國泰2025年度香港傑出運動員選舉」今晚（31日）7時起在香港展覽中心舉行頒獎禮，一共頒發16個獎項，包括男、女子各5名「傑出運動員」、「最佳運動隊伍」、「最佳運動組合」等，「傑出運動員」之中將有男、女子各一人當選最高殊榮的「星中之星」，本文將持續更新得獎名單。



香港傑出運動員選舉得獎名單

香港傑出運動員選舉｜香港傑出男運動員

蔡俊彥（劍擊）﹑趙顯臻（賽艇）﹑黃澤林（網球）﹑何甄陶（游泳）﹑黃鎮廷（乒乓）



香港傑出運動員選舉｜香港傑出女運動員

何詩蓓（游泳）﹑



香港傑出運動員選舉｜香港最佳運動組合

男子花劍隊（張家朗﹑蔡俊彥﹑梁千雨﹑吳諾弘）、羽毛球混雙（鄧俊文﹑謝影雪）、乒乓球男雙（黃鎮廷﹑陳顥樺）



香港傑出運動員選舉｜最佳運動隊伍

香港男子手球隊



今屆頒獎禮率先頒發「最佳運動組合」，羽毛球混雙鄧俊文/謝影雪第六度獲獎，追平女子輪椅劍擊隊，並列史上最多的獲獎組合。由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘組成的男子花劍隊，憑去年全運會主場奪金佳績，連續三年獲最佳運動殊榮。一度登上世界排名第一的乒乓男雙組合黃鎮廷/陳顥樺，今屆首度入圍，一擊即中。

「最佳運動隊伍」方面，男子手球隊在去年全運會以熱血及拼搏精神感動全城，力壓港足及男子15人欖球隊首度當選獲獎，實至名歸。隊長謝永輝表示：「多謝公眾投票給我們。我們在全運以踏上頒獎台為目標，雖然最後未能如願，但今天上了『傑運』頒獎台，也是一種肯定。我們在今年的名古屋亞運及下一屆全運將繼續努力，希望填補與獎牌擦身而過的遺憾。」

緊接頒發「香港傑出男運動員」，5名獲獎運動員有2人首度得獎，包括蔡俊彥、賽艇的趙顯臻及游泳的何甄陶。黃澤林因在美國侯斯頓出戰ATP巡迴賽，未能亮相頒獎禮，第四度得獎的他拍片發表得獎感言，表示希望與其他得獎者一起為名古屋亞運努力。港乒大師兄黃鎮廷則連續三年奪獎，第六度入選「傑出運動員」。

蔡俊彥表示，沒有外界的支持，他無法一直走下去，並逐一向身邊人致謝：「多謝父母，他們今天都在場。媽咪，你真係好煩，但我愛你；Daddy，你唔煩，我都係咁愛你。我要多謝兩名教練Greg和Maurizio，我知道我很難處理，但感謝你們讓我『做自己』，容許我按照自己的風格打劍和訓練。我要多謝現役和退役的隊友，上個月香港只得我和張家朗在訓練，我深深覺得，一班人一起訓練才能造就好的運動員。」

趙顯臻對於首次奪獎感到驚喜，笑言「冇準備要講乜」，他說：「我參選『傑運選舉』好多年，這個獎項極具代表性，因為可以讓師弟和師妹知道，終歸有人肯定我們的付出，希望大家繼續努力。」

香港傑出運動員選舉｜有趣數據

星中之星奪獎次數前五 李慧詩（單車） 6次 2012、2013、2014、2016、2018、2019 張家朗（劍擊） 4次 2021、2022、2023、2024 何詩蓓（游泳） 3次 2021、2022、2023 黃金寶（單車） 3次 2006、2007、2010 吳安儀（桌球） 2次 2015、2017 註：數據由2000年度港協暨奧委會主辦開始計算；2006年度開始首設星中之星，2021年度分拆男、女子得獎者各一名