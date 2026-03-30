重劍世界盃｜佘繕妡哈薩克站16強止步　陳渭泠勇挫世界第二

國際劍聯（FIE）剛過去周末分別進行佩劍及重劍世界盃，當中在哈薩克上演的男﹑女子重劍世界盃，佘繕妡在「決一劍」不敵世界第三的愛沙尼亞劍手，16強止步，而隊友陳渭泠則在首圈擊敗世界第二的意大利劍手列絲（Giulia Rizzi）。



（中國香港劍擊總會圖片）

哈薩克重劍世界盃，港隊一共3將晉級正賽圈，憑世界排名直入正賽的佘繕妡，連贏美國及波蘭劍手，16強硬撼愛沙尼亞的Katrina Lehis，激戰至「決一劍」惜一劍飲恨，無緣8強。陳渭泠今季首次晉身正賽圈，面對世界排名第2的列絲，以15：11擊敗對方，惟其後不敵中國的余思涵。

方凱申。（中國香港劍擊總會圖片）

男子重劍方面，方凱申保持今季全入主賽圈的走勢，首圈以15：7輕取俄羅斯的Dmitriy Gusev，然後惡鬥埃及的頭號種子Mohamed Elsayed，凱申以一劍14：15飲恨。港隊男﹑女重緊接轉戰團體賽，男﹑女子隊分別以第12名完成賽事。

（中國香港劍擊總會圖片）

佩劍世界盃分別在匈牙利及烏茲別克上演，陳樂熹與何柏霖在布達佩斯世界盃順利進正賽圈，當中陳樂熹闖入次圈，與法國的世界第5劍手Sébastien Patrice戰至13：13，最後以13：15落敗。女佩方面，薛雅齊﹑朱詠翹﹑梁洛文齊齊晉身正賽，惜首圈止步。