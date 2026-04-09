世界盃2026｜伊拉克取得的不止決賽周門票　還有戰火中重生的希望

當地時間清晨6時，晨光初綻，巴格達尚未完全甦醒，底格里斯河畔的茶館裏已是人聲鼎沸，球迷雲集。一聲哨響，徹底點燃了空氣中瀰漫的緊張與期待。2026年美加墨世界盃外圍賽最後一場洲際附加賽打響，伊拉克和玻利維亞狹路相逢，為爭奪世界盃最後一張入場券展開較量。



伊拉克男足國家隊被譽為「美索不達米亞雄獅」，上一次晉級世界盃決賽周還要追溯到1986年墨西哥世界盃。

我們比任何時候都更接近晉級！期待能夠重返世界盃！

面對世界排名低於伊拉克的玻利維亞，伊拉克球迷賈西姆充滿信心。

伊拉克與南美區外圍賽第7名玻利維亞競爭最後一張世界盃入場券。（路透社）

伊拉克並沒有讓球迷緊張的心情持續太久。開場僅10分鐘，伊拉克獲得角球機會，阿里艾哈馬迪（Ali Al-Hamadi）門前搶點頭槌破門，為伊拉克隊創造夢幻開局。茶館內，球迷振臂齊呼，擊掌相慶。

玻利維亞隊隨後發起反擊。第38分鐘，南美勁旅前場打出精妙配合，彭尼亞古（Moises Paniagua）小禁區前停球、轉身、抽射一氣呵成，將比分追和。

易邊再戰，雙方攻勢不減。第53分鐘，伊拉克隊右路傳中，艾文侯賽因（Aymen Hussein）靈巧插上，推射破門。這粒進球，彷彿瞬間將整個國家的激情點燃。

伊拉克2：1玻利維亞 奪世界盃決賽周入場券：

+ 4

電視轉播中，評述員一遍遍呼喊着進球功臣的姓名；茶館內，有人用力拍打着茶几，有人高舉着雙臂，有人相互擁抱將紅茶一飲而盡。

比賽進入補時階段，整個伊拉克彷彿屏住了呼吸，人們的目光緊緊鎖定在綠茵場上的每一次攻防轉換。窗外，底格里斯河緩緩流淌，這9分鐘彷彿格外漫長。

伊拉克2：1玻利維亞拿到世界盃決賽周入場券。（路透社）

終場哨響，短暫寂靜之後，人們衝出茶館，湧上街頭，揮舞國旗，放聲歌唱，汽車鳴笛聲此起彼伏，匯成一片屬於勝利的交響。

40年了，世界盃，我們終於回來了。 一位中年球迷

一位中年球迷聲音哽咽，他曾在少年時見證伊拉克隊首次闖入世界盃決賽周，如今鬢角已白，終於再次等到這一時刻：

這不僅是一場勝利，更是一種證明。

伊拉克球員在場內慶祝時隔40年重返世界盃決賽周：

受新一輪中東戰事影響，伊拉克自2月28日便關閉領空，戰火持續蔓延給伊拉克國家隊的集結備戰造成不小影響。

伊拉克隊主教練格拉咸阿諾（Graham Arnold）賽後表示，在地區局勢持續升級的背景下取得這樣一場寶貴的勝利，意義非凡。

伊拉克球迷湧上街頭慶祝。（路透社）

多年來，戰爭與衝突給伊拉克留下了難以癒合的傷痕——爆炸、恐襲、生死別離……這些悲痛的記憶深埋於許多人的內心。「今天，足球讓我們暫時放下沉重的過去，成為撫平戰爭傷痛的良藥。」球迷米爾扎說，他的弟弟曾是一名足球運動員，在2016年的一起爆炸襲擊中遭遇不幸。這天，米爾扎帶着弟弟的照片，一起見證祖國球隊的晉級。

足球與世界盃的意義足球能夠讓人暫時放下沉重的過去，成為撫平戰爭傷痛的良藥。（路透社）

球迷賈瓦德告訴記者，這是他第一次感受到伊拉克全國共享同一種喜悦與自豪。

外部干涉和連年戰亂讓伊拉克承受了太多割裂與對立。但希望更多人銘記，我們曾因這場比賽團結、歡呼、彼此靠近。也許這就是足球的意義，它讓我們看到生活不只是苦難和分歧。 球迷賈瓦德

這一刻，足球不只是競技，它化為撫平傷痛的力量，成為連接人與人、凝聚國家情感的紐帶。對伊拉克而言，這張姍姍來遲的世界盃門票承載的不僅是體育事業的突破，更是重生與發展的希望。

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