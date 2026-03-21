體壇札記｜約旦足球四十年磨一劍　王子全情投入　衝出亞洲看世界

約旦是2026世界盃決賽周入圍隊伍之中，除主辦國美國、加拿大及墨西哥外，第7隊獲得資格的球隊，更是一眾阿拉伯國家中最早成功躋身決賽周。作為今屆世盃其中一隊新丁球隊，約旦由第一次參加外圍賽直今屆成功入圍，僅用了40年。

在1985年春夏之際，亞洲區各球隊正努力為翌年的墨西哥世界盃入圍資格而奮戰，相信香港球迷由當時至今都只記得一場波：「5.19」港隊作客擊敗中國，取得出線東亞區第二圈的資格，而當時在西亞區，首次參賽的約旦則未能突圍，首圈止步。

不過約旦用了40年時間已成功打入世界足球最大舞台，除了趕過香港，更成為亞洲一支實力分子。記得2024年初亞洲盃決賽周，我們是何等瘋狂為港隊打氣嗎？那時港隊拼盡全力仍未能出線淘汰賽，港隊出局後相信球迷也未必再留意賽事後續，其實當屆亞洲盃的亞軍，正是今次故事的主角約旦，他們在4強更淘汰了強敵韓國殺入決賽。

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2024年初亞洲盃決賽周，約旦在4強淘汰了強敵韓國殺入決賽，最終取得亞軍。（Getty Images）

約旦和其餘多數中東及北非的阿拉伯國家及地區一樣，通過西方英法等國的殖民統治在十九世紀初次接觸足球。早在奧斯曼帝國（Ottoman Empire）統治約旦時期，足球已由英軍和商人傳入當地；在第一次世界大戰之後，受到國際聯盟交由英國代管外約旦（Transjordan），由旅居約旦的英國人帶入現代足球運動，並在1944年創立泛阿拉伯地區歷史最悠久的足球聯賽之一、約旦足球聯賽（Jordanian Pro League），當時在阿拉伯國家中，僅突尼西亞、摩洛哥、黎巴嫩和巴勒斯坦西岸聯賽較約旦聯賽成立更早。

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約旦由首次參加世界盃外圍賽，直至取得決賽周資格，用了40年時間。（Getty Images）

1946年，當時外約旦結束英國的託管，約旦哈希姆王國（The Hashemites）宣告獨立，由哈希姆家族統治至今，現時國王阿卜杜拉二世（Abdullah bin Hussein, Abdullah II King of Jordan）在1999年即位，是哈希姆家族的第41代傳人，而其同父異母的弟弟阿里王子（Prince Ali bin Hussein），更是近年約旦足球崛起的關鍵人物。約旦國土面積雖然不大，但在伊斯蘭世界有重要的影響力，因為約旦的王室就是赫赫有名的哈希姆家族，即穆罕默德後裔。如今由哈希姆家族擔任君主的阿拉伯國家僅剩下約旦。

約旦現時國王為阿卜杜拉二世（左），其同父異母的弟弟阿里王子（右）是近年約旦足球崛起的關鍵人物。（Getty Images）

雖然約旦國內約有四成人口是足球迷，但足球運動在國際上成績不算突出，而約旦至今所得到的4面奧運獎牌，全數來自搏擊運動跆拳道及空手道。以往約旦足球經常面對資源匱乏的挑戰，當地媒體常將約旦足球形容為「生於苦難」，因為國內足球基礎設施相對破舊，球隊與球員長期面臨經濟困境。不過，約旦王室對足球的支持就令這個世上最受歡迎的運動得以穩定發展，自阿里王子於1999年起擔任足總主席後，就大力推動了職業化改革與國際接軌。

約旦阿里王子向來熱心足球，除了擔任約旦足總主席，更在2011年成為國際足協副會長。2015年阿里更角逐會長一職。（Getty Images）

除了擔任約旦足總主席，阿里亦創立西亞足球協會。後來更在2011年於代表亞洲足協的國際足協副會長選舉中，以25對20票擊敗南韓足球強人鄭夢準。阿里王子在2015年希望更上一層樓，參加了國際足協主席選舉，希望擊敗身陷2018/2022世界盃主辦權賄賂案的時任FIFA主席白禮達，由於阿里被視為世界球壇的改革派，例如主張公開2018/2022世界盃主辦權調查報告全文，又推動FIFA廢除禁止女子球員帶頭巾上陣的規定，有成員國一度希望藉他來對抗保守派的白禮達，但最後他未竟全功，得票比預期低，被歐洲代表恩芬天奴（Gianni Infantino）擊敗。

約旦阿里王子（左）被視為世界球壇的改革派，2015年曾角逐國際足協會長一席，惟被歐洲代表恩芬天奴（右）擊敗。（Getty Images）

女子球員上陣帶頭巾獲得解禁，確實對推動約旦及西亞女性參賽權有極有幫助，直接提升了約旦女性在國際體壇的地位與參與程度。阿里王子更推動約旦在2016年主辦U17女子世界盃，除了令約旦足球在世界舞台出現，亦令該國成為阿拉伯世界的女足發展中扮演領導角色，多次奪得西亞女足冠軍。

約旦阿里王子在國際足協積極推動取消頭巾禁賽令，讓更多穆斯林女性能參與體育。（Getty Images）

約旦女足前球員海耶爾（Yasmeen Khair）是當屆U17世盃的宣傳大使，她憶述當年約旦在足球發展仍然受到很多挑戰：「就算女足當時已比男足代表隊贏過更多比賽仍然是滿途荊棘。但年輕運動員能夠與世界各國高手交流，是一輩子永生難忘的回憶。」

隨住約旦足球多方面在世界曝光，進步就會出現。如前文所述，約旦在1986年那一屆世盃才首次參加外圍賽，20年後的2006年世盃外圍賽，約旦首次成功闖過首圈躋身次圈，至2014年世界盃外圍賽，約旦更打入跨洲附加賽，不過面對強大的南美洲代表烏拉圭，首回合作客輸0：5，次回合回師主場互交白卷下，再度與決賽周緣慳一面。在亞洲盃層面，近年成績就能更凸顯約旦的進步，先在2004及2011兩度殺入8強，然後在2024年初勇奪亞軍。

約旦在2014年世盃外跨洲附加賽大敗予強敵烏拉圭，已是該國之前最接近世界盃的一次。（Getty Images）

約旦足球雖然未有在國際上創出什麼成績，但除了王室一直支持，近年約旦政府亦大力投放資源。在出線2026世界盃決賽周之後，約旦政府宣布將2026年對約旦足總的撥款提高一倍，並給予約旦足總在贊助收入、出售電視直播權以及門票收入時得到銷售稅寛免，從而令約旦足總及各球會在財政穩健的情況下，能夠有更大誘因去投資體育項目。政府又承諾會翻新和擴建現時的青訓中心和設施。

約旦以往缺乏足球場地，政府近年大力發展體育，更正在興建一個大型體育城。（Getty Images）

約旦足總亦趁住去年底慶祝成立鑽禧記念時，宣布將約旦足球發展策略延長至2029年，當中包括四大核心支柱：技術發展、賦權與增長、擴大基建，以及與社會連結，希望利用足球的佳績彰顯約旦的國家價值，並吸引公眾支持。

約旦政府大手撥款興建體育城，希望進一步提升體育水平和發展體育產業，其中女足定必會受惠於場地改善。（Getty Images）

現時約旦已經在阿姆拉進行新城市建設，其中包括一座國際體育城，第一階段將於2029年完成。其中核心項目是一座以國王阿卜杜拉二世命名、擁有5萬坐位的現代化球場，預計耗資2億約旦幣，將成為約旦足球的新地標，主辦國際賽事。除足球場外，一個達奧運水平的體育城亦會在2029年落成，當中包括籃球、手球、排球、網球、搏擊運動、田徑設施，以及賽車賽道等。

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今次約旦打入世界盃決賽周，相信只是該國發展體育產業的契機，假以時日，約旦足球水平應能追上其他西亞列強，甚至成為全亞洲足球的實力分子。