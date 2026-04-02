乒乓世界盃｜王曼昱4：0壓倒勝日本伊藤美誠　成首位晉級8強選手

乒乓球澳門世界盃周四（2日）爆發中日奧運冠軍對決，國乒主力王曼昱發揮神勇狂轟4：0橫掃日本名將伊藤美誠，成為中國隊第一位晉級8強的運動員。連同德國選手雲達（Sabine Winter）4：1逆轉國乒小將覃予萱，雙隻晉級女單8強。



王曼昱出生於1999年，目前排名世界第2位，曾2次獲得奧運會女團冠軍；伊藤美誠出生於2000年，最新排世界第10名，是1次奧運會混雙金牌得主。

國乒主力王曼昱發揮神勇狂轟4：0橫掃日本名將伊藤美誠。（新華社）

王曼昱VS伊藤美誠比賽數據及相關照片：

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此前兩位選手曾經有過多達18次交鋒，結果王曼昱以16勝2負佔據明顯優勢，而且上次不敵伊藤美誠已經是2019年的事情，隨後豪取8連勝完全壓制對手，所以普遍認為此戰大概率還是會以王曼昱取勝而告終，但國乒也不能因此放鬆警惕。

比賽開始後，王曼昱在首局出現吃發球（接對方發球時失誤）情況，讓對方獲得了很多近台搶攻的機會，隨即以0：6落後於人，但很快便追至6：6平，隨後伊藤美誠繼續搏殺連贏2分再次取得優勢也沒能把握住，王曼昱在追至9：9後繼續發力連贏2分，最終以11：9險勝拔得頭籌。

第二局王曼昱上來就發球被罰，發起鷹眼挑戰失敗後沒有被影響狀態，很快便9：4、10：6領先拿到局點，隨後再得1分以11：6強勢再下一城。

王曼昱依舊保持強勢並拿到5個局點，最終以11：5再勝將伊藤美誠逼入絕境。（新華社）

第三局王曼昱依舊利用兩面反膠的旋轉優勢壓制伊藤美誠，隨後在4：2的位置逼對方暫停下場、接受母親伊藤美乃里的指導。重新投入比賽後，王曼昱依舊保持強勢並拿到5個局點，最終以11：5再勝將伊藤美誠逼入絕境。

第四局王曼昱開局就不斷領先壓制伊藤美誠，隨後雖然被衝擊但很快穩住陣腳，最終在10：3手握賽點後再得1分，最終以11：3結束戰鬥淘汰日本奧運冠軍晉級8強。

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