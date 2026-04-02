乒乓世界盃｜梁靖崑遭德國名將奧查洛夫反勝　成首位出局國乒主將

乒乓球澳門世界盃周三晚（1日）爆發中德世界冠軍之戰，此前已經遭遇敗績、晉級形勢不利的國乒主力梁靖崑在先贏2局後又連輸3局，最終2：3不敵德國名將奧查洛夫（Dimitrij Ovtcharov），成為首位出局的國乒主力選手。



梁靖崑是世乒賽、世界盃的男單銅牌得主，但最近一年表現不佳，目前排名已經跌出世界前十，內、外戰多次遭敗績，本屆世界盃首戰就爆出大冷門，在1：0領先的情況下2：3被反勝，輸給沒什麼名氣的阿根廷球手西福恩斯特（Horacio Cifuentes），狀態依舊非常糟糕。

乒乓球澳門世界盃單單小組賽，梁靖崑 2：3負奧查洛夫。（worldtabletennis.com）

梁靖崑VS奧查洛夫比賽數據及相關照片：

+ 1

由於奧查洛夫此前3：1就贏了西福恩斯特，所以梁靖崑如果輸奧查洛夫、或者3：2贏對方都會被淘汰，此戰的壓力非常大，只能竭盡全力去拼對方才行。

比賽開始後，梁靖崑在首局就出現狀態慢熱情況，不過很快便在落後的情況下奮起反擊咬住比分，隨後兩人打出了極高質量的上旋球對拉對攻，梁靖崑頂住壓力以7：5、10：7反超，隨後被追回1個局點但最終還是憑藉發球直接得分以11：8拔得頭籌。

第二局奧查洛夫上來就連丟3分陷入被動，隨後梁靖崑也在4：1的位置連輸3球戰平，再次領先被追至7：6選擇暫停調整狀態。暫停結束後，梁靖崑再接再厲以11：6拿下，由此而連贏兩局勝利在望。

第三局梁靖崑開局不利0：2落後於人，隨後穩住陣腳連得2分追平但很快又出現失誤丟分情況不妙，隨即以4：10被拉開差距出現局點，雖然追回2分但仍然以6：11落敗。此時梁靖崑已經被逼入絕境，因為如前所說，他再輸一局、無論最終輸贏都會出局，壓力之大可想而知。

德國名將奧查洛夫。（Getty Images）

第四局奧查洛夫繼續發力取得領先優勢，梁靖崑隨後8：7逆轉，但隨後8：9、9：10落後出現局點，緊接着再輸1球以9：11惜敗，雖然比賽還沒結束，但梁靖崑已經確定被淘汰。

如前所說，第五局的勝負已經無法影響最終的出線結果，但兩位運動員仍然要堅持打下去，梁靖崑並沒有在場上輕言放棄，在非常被動的情況下10：9反超拿到賽點，但隨後還是沒有堅持下去，而且最後1分因為發球違例直接被罰，由此而以10：12結束戰鬥。

相關閱讀：乒乓世界盃｜王楚欽首場輕取羅馬尼亞選手 尾局僅讓對方拿1分

+ 3

【本文獲「全言乒乓」授權轉載，微信公眾號：dragoncattt】