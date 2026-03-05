乒乓球︱樊振東何時重返國家隊？　王勵勤最新回應結果難料

自從2024年底退出世界排名，樊振東從離開國家隊，再到德國闖天下，國乒「新王牌」王楚欽表現始終稍欠一班前輩的成熟穩健，多次傳出尚在當打之年的樊振東重返國家隊的消息。

去年5月劉國梁辭任中國乒協主席，接任的王勵勤與樊振東關係密切，大家都在期待「小胖」歸隊的喜訊，想不到9個月過去情況依然未變，王勵勤最新受訪再次談到此事，他的回應難以判別消息好壞。



今年1月樊振東率領薩爾布呂肯贏得德國盃，是他加盟這支德甲乒乓球勁旅後首個冠軍。（新華社）

樊振東為何退出世界排名？

2024年巴黎奧運，樊振東贏得乒乓球男單及男團金牌，2024年底，他卻與兩屆奧運女單及女團金牌得主陳夢雙雙退出世界排名。樊振東指出：「WTT頒布了不參賽就罰款的新規，個人實在無力承受但依然尊重國際組織，所以目前只能選擇退出世界排名」，陳夢的理由亦是類似。二人並未因而退役，樊振東轉往德國發展，出戰當地乒乓球聯賽，全運會他回國代表上海參賽，男單摘冠，男團獲亞；陳夢女單得季軍，女團奪金，風采依然。

今年1月，樊振東率領他效力的德國球會薩爾布呂肯在德國盃決賽3：1擊敗富爾達-馬伯策爾（TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell），贏得加盟這支德甲乒乓球勁旅後首個冠軍。他很享受在德國的生活，在乒乓球桌廣結友誼，聖誕節期間更到德國傳奇球手波爾（Timo Boll）家中過節。

樊振東去年7月受訪曾稱目前無能力回到國家隊。（Getty Images）

樊振東去年7月受訪曾稱：暫時肯定回不了國家隊

去年7月樊振東接受《鳳凰衛視》電視訪問時，曾談到何時重返國家隊，當時樊振東說，奧運會後淡出賽場是因為「確實想好好調整一下」，巴黎奧運周期他給自己的心理壓力太大，甚至有點想逃避參賽的心態。他坦言，「暫時肯定回不了國家隊，自己沒有那麼大的能力，也承受不了那麼大的壓力」。

中國乒協主席王勵勤接受內地媒體訪問時，再次被問到樊振東的情況。（Getty Images）

王勵勤最新回應：「還在聯繫過程當中」

時隔半年，情況會否有所變化？畢竟兩年半後的洛杉磯奧運，樊振東仍在當打之年。身兼全國政協委員的中國乒協主席王勵勤，在全國政協十四屆四次會議開幕式前再次被媒體問到樊振東的情況，王勵勤被問及樊振東何時重返國家隊時回應：「還在聯繫的過程當中。」

他的回應無法判斷是好消息還是壞消息，可以肯定的是，以王勵勤與樊振東的交情，如果連他也無法說動「小胖」復出，大概沒有另一人更能左右樊振東的心意。

王勵勤（右二）對樊振東愛護有加，是小胖落戶上海關鍵人物。

主導樊振東落戶上海 「小胖」低潮中溫情送暖愛護有加

樊振東來自廣東，八一隊解散後，2021年全運會代表廣東出戰，但他其實在八一乒乓球隊解散後通過各省市與運動員的雙向選擇，落戶上海，王勵勤正是關鍵人物。同時兼任上海乒協會長的王勵勤當時稱，在八一隊宣布解散後，「當時我們第一時間跟樊振東本人溝通，在初步達成意向的情況下，向體育局領導彙報，領導也非常支持將優秀的八一隊運動員引進到上海。雙向選擇後就能完成球員轉會，現在樊振東是上海競技體育訓練管理中心的一名運動員。」

上海2022年通過人才引進計劃，獲樊振東強勢加盟，對他禮遇有加。王勵勤指他跟樊振東私下一直有聯繫，通過聊天緩解對方比賽壓力，聆聽「小胖」平時訓練遇到的傷病等困擾。王勵勤常常親自到場支持樊振東出戰，大賽回到上海亦不時到機場迎接，低潮時溫言鼓勵，也常常帶他回家吃住家飯。

巴黎奧運前樊振東受傷病影響狀態，王勵勤和上海隊給他安排最好醫療團隊作恢復訓練，樊振東贏得男單金牌後，「小胖」先跟男隊主教練王皓擁抱，繼而主動走到場邊跟王勵勤握手，足證二人深厚情誼。