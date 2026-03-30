乒乓｜莫利加特談樊振東由對手變隊友　「中國隊依然是一哥」

從多次在世界大賽決賽中交鋒的對手，到如今賽場外相互欣賞的朋友，瑞典好手莫利加特（Truls Moregard）與中國奧運冠軍樊振東的關係，可謂水到渠成。



2月底，莫利加特參加WTT新加坡大滿貫，他在場邊跟《聯合早報》記者分享這段關係的轉變，以及他對世界男單格局的看法。

無論是在世界乒乓球錦標賽還是奧運會等大賽，莫利加特都與樊振東交手過。雖然他至今未能戰勝對方，但在德甲薩爾布呂肯俱樂部（1. FC Saarbrücken TT），他們成為了隊友，還共同征戰乒乓球歐聯。

莫利加特和樊振東在德甲薩爾布呂肯俱樂部成為了隊友，共同征戰乒乓球歐聯。（Instagram@moregardhtruls）

對於從對手變為隊友，他坦言：

對我來說，其實沒有太大調整。他是一個非常好、非常善良的人，性格也很好，所以從對手變成朋友真的很自然。

談及與樊振東成為隊友的難忘經歷，莫利加特回憶起自己在歐聯比賽中模仿對方的趣事：「我們之間有很多難忘的回憶。這些年，我在許多重要決賽中與他交手，那些時刻既有趣又特別。」

莫利加特和樊振東兩人私底下經常相約聚餐。（Instagram@moregardhtruls）

「在德甲隊裏也是如此。我們在一起時總是很開心，也互相學習。最近那場歐聯比賽，我還模仿了一下他的打法，假裝自己是樊振東，那真是非常有趣的回憶。」

對於從樊振東身上學到的東西，莫利加特毫不猶豫地給出最高評價：

他是奧運冠軍，也是世界冠軍。我能向他學習的東西太多了，很難挑出具體哪一點。

莫利加特：世界乒壇整體水平提升

儘管馬龍已退役、樊振東未參加此次WTT賽事，莫利加特認為，中國隊依然是世界乒壇追趕的標杆。他指出，明星球員的減少，並不意味着世界乒壇競爭力下降，變化更多體現在整體水平的提升。

莫利加特在去年的WTT歐洲大滿貫決賽中戰勝中國選手林詩棟奪冠。（Getty images）

從WTT大滿貫的男單得獎名單來看，從新加坡、沙特、美國、中國到歐洲，莫利加特是其中唯一的非中國球員，他在去年的歐洲大滿貫決賽中戰勝中國選手林詩棟奪冠。

現在世界上仍有很多優秀選手，來自北美、南美、歐洲、巴西……各地都有強手。我認為這對乒乓球是好事。關鍵是，這些球員都熱愛乒乓球，並願意刻苦訓練。

對於莫利加特自己來說，聯賽與大賽帶來的壓力截然不同。他坦言，自己是少數打較少聯賽的球員之一，他更專注於大賽，希望在重要比賽中調整到最佳狀態。

但他也承認，聯賽帶來的歷練幫助他在世界大賽中受益，「可能是場上的個性和比賽氛圍，聯賽能讓我更放鬆」。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】