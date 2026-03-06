乒協前主席劉國樑寄語球迷　「要知道你偶像真正需要是更好環境」

「真正優秀的球員是惺惺相惜、相互尊重的。他們在球場上每分必爭，打完比賽換了衣服就是隊友，中國乒乓球隊幾十年一直是這樣過來的。」全國政協委員、中國乒協前主席劉國樑這樣描述國乒的日常。



在他看來，無論是老球迷還是新粉絲，都是出於對體育的熱愛，初心都是好的。「粉絲需要知道，你的偶像真正需要的是一個更好的環境。」

兩會期間 劉國樑受訪談及中國乒乓球處境：

「競技體育是有周期的。」劉國樑這樣回應國乒梯隊人才培養話題。

劉國樑說，4年是一個奧運周期，一般到奧運年，球隊狀態達到頂峰；後奧運時期會有回落和調整，這是幾乎所有球隊發展的正常波動。隨着時間推移，隊伍會逐漸向上，梯隊建設、打法配備都在為下一個周期蓄力。

「這支偉大的球隊是幾代人共同努力打下的。」劉國樑強調，在奧運前的兩年時間裏，要給予教練團隊足夠的時間和信任。「他們都是奧運冠軍、世界冠軍，或培養過無數奧運冠軍，非常有經驗，應該讓他們按照自己的想法去做。」

他也看到，球員們在面對挑戰時，依然表現不錯。

我相信中國乒乓球隊的實力，也相信這支球隊的底藴。 劉國梁

