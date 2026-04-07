意甲｜祖雲達斯2：0挫熱拿亞衝擊歐聯席位　後備門將神撲力保不失

意甲傳統豪門祖雲達斯（Juventus）在周二（4月7日）的聯賽中主場以2：0擊敗熱拿亞（Genoa），在歐聯席位爭奪戰白熱化之際，將積分差距縮小至僅落後前四名一分。



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由於排名第四的科木（Como）在稍早前的比賽中與烏甸尼斯（Udinese）互交白卷，祖雲達斯成功把握機會。開場僅四分鐘，基爾臣比爾馬（Gleison Bremer）便憑頭槌首開紀錄；第17分鐘，表現穩健的韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）再下一城，為球隊鎖定勝局。

基爾臣比爾馬頭槌破門為祖雲達斯先開紀錄。（Getty Images）

美國國腳韋斯頓麥堅尼今季意甲累積入5球，追平了他在2020/21賽季加盟祖雲達斯首年創下的個人單季最高紀錄。不過，他賽後接受DAZN採訪時對個人數據不以為意，直言：「最重要的事情是躋身歐聯。」

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祖雲達斯此役能全取三分，還要感謝門將迪格高里奧（Michele Di Gregorio）的神勇表現。他在下半場貢獻一次精彩的雙重撲救：先是撲出馬丁（Aaron Martin）的十二碼，隨即起身化解馬丁的凌空補射，粉碎熱拿亞的反撲希望。

迪格高里奧撲出熱拿亞十二碼。（Getty Images）

迪格高里奧在祖雲達斯的第二季過得並不順遂，他在2月因連續失誤被貶作後備。今仗之所以能登場，是因為正選門將馬迪亞比連（Mattia Perin）因小腿受傷在半場休息時被換下。

入球功臣基爾臣比爾馬賽後談到這位門將時說：

他經歷過高光也經歷過低谷，但我們始終知道他是一名優秀的門將。他很清楚自己的機會終會到來。 基爾臣比爾馬

這場勝利也讓位列第5的祖雲達斯拉開與追兵的距離。排名第6的羅馬（Roma）在上周以2：5慘敗予國際米蘭（Inter Milan）後，目前落後祖雲達斯三分。

此外，祖雲達斯目前領先阿特蘭大（Atalanta）4分。阿特蘭大在本輪以3：0大勝萊切（Lecce），兩隊將於周六（11日）在貝爾加莫對賽。與此同時，排名第4的科木將在周日主場迎戰榜首國米。

阿特蘭大本輪以3：0大勝萊切。（Getty Images）

護級方面，迪羅斯（Daniele De Rossi）執教的熱拿亞雖敗北，但仍領先降班區6分，護級形勢相對樂觀。相比之下，落敗後的萊切被主場球迷報以噓聲，目前他們與克雷莫納（Cremonese）同得27分，排名倒數第三。

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