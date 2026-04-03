足球｜英足總揭密集賽程威脅球員健康　恐影響國家隊世界盃表現

英格蘭足總在周四（2日）發布的2024-2025賽季報告中指出，日趨密集的賽程已經威脅到球員的身心健康，並可能影響英格蘭隊在未來世界盃等國際賽事中的表現，削弱英足總盃等本土賽事的吸引力。



隨着2025年32隊參加的新版世冠盃的推出，以及歐聯等賽事擴軍，頂級球員面臨的比賽壓力不斷增加。英足總在報告中指出，賽事擴展趨勢正在減少球員休息時間，增加疲勞風險，並可能影響英格蘭隊訓練和表現，因此必須要「在全球比賽日程增加與保護球員健康之間取得平衡」。

英格蘭在日前友賽以0：1不敵日本，球隊多位主力球員狀態低迷或因傷離隊。（Getty Images）

英足總在報告中表示，這一目標因

賽事所有者希望在已然擁擠的賽程中進一步擴展其賽事而變得複雜。

報告還指出：「關於比賽未來結構性變化的持續討論，例如引入新賽事，進一步加劇了這一挑戰。這些變化可能會顯著減少頂級球員的休息時間，影響他們的恢復和整體健康。」

英足總警告稱，更多全球性賽事的引入，不僅可能降低英格蘭足總盃等傳統本土賽事的價值，還可能因球員疲勞加劇、英格蘭隊集訓時間減少而影響球隊在世界盃等國際賽事中的表現。

英足總警告稱，更多全球性賽事的引入，本土賽事恐受到威脅。（Getty Images）

英足總在報告中表示，英足總在2024/2025賽季向基層足球領域投資1.58億英鎊（約16億港元），較上一年度增加1200萬英鎊（約1.2億港元）。目前英格蘭擁有9600塊優質草地球場，並已在全國範圍內建設超過1900塊3G球場，可支持每周約5萬場基層比賽。

相關閱讀：英格蘭友賽負日本菲爾科頓表現欠佳 杜慈：不保證穩入世界盃名單