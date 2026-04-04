英足總盃｜曼城主場4蛋贈利物浦闖四強　夏蘭特演帽子戲法

國際賽期過後，英格蘭足總盃本港時間周六早場上演強強對碰，由曼城主場迎戰利物浦。紅軍今仗有沙拿及艾基迪基正選掛帥，但未能抵擋主隊的強大攻力，藍月前鋒夏蘭特更在一小時內連中三元。最終紅軍以0：4不敵對手，晉級的曼城已是連續第8季能闖入足總盃4強。



利物浦沙拿今仗復任正選，惟球隊被曼城大肆蹂躪一場。（Getty Images）

較早前公布季尾離隊的沙拿今日復任正選，史洛賽前表示現在是球季關鍵階段，所有核心球員都要拿出最佳狀態。沙拿剛傷愈，今日未必能踢完全場甚至加時，祖高美斯及費林邦亦一樣。至於長期養傷的伊沙克，可能下周中歐聯回歸後備席。

曼城領隊哥迪奧拿被罰停賽，今仗只能坐在看台上督師。（Getty Images）

至於曼城由於哥迪奧拿要停賽只能在看台上觀戰，今仗由助教連達斯在場邊督師，連達斯過往曾擔任高普助手，今仗是倒戈對紅軍。哥迪奧拿則表示：「我不會再冒險領黃牌了。不過我挺喜歡坐在看台上的，視角好太多了，所以我今日會盡量待在看台上，不然又要食牌了。」

利物浦隊長雲迪積克禁區內勾跌對手尼高奧萊利輸十二碼。（Getty Images）

37分鐘，雲迪積克禁區內勾跌曼城尼高奧萊利，主隊獲得十二碼，夏蘭特主射左腳抽死角入網，曼城39分鐘領先1：0。

夏蘭特主射十二碼中鵠助曼城先開紀錄。（Getty Images）

上半場補時兩分鐘，曼城右路攻勢，卓基乖巧斜傳給安東尼施美安傳中，夏蘭特力壓干拿迪頭槌頂破紅軍大門，藍月半場領先2球返回更衣室。

夏蘭特上半場補時階段，在禁區內力壓干拿迪頂入成2：0。（Getty Images）

換邊後僅4分鐘，紅軍後場右路獲界外球，皮球一掟入場即被對手截得，卓基輾轉取得皮球直線靚傳安東尼施美安突破越位陷阱入禁區，單刀輕鬆射破馬馬達舒維利十指關，曼城3球領先。

安東尼施美安突破越位陷阱入禁區，單刀輕鬆射破馬馬達舒維利十指關，曼城3球領先。（Getty Images）

蘇保斯拉爾及沙拿多次在中圈重新開球，難掩失望之情。（Getty Images）

8分鐘後，曼城打突擊，施美安左路快放後直傳尼高奧萊利，後者左邊底線傳中，夏蘭特禁區內無人看管下抽入，57分鐘上演帽子戲法，曼城領先4球。

夏蘭特無人看管下第一次間撞射破網完成帽子戲法。（Getty Images）

夏蘭特連中三元後舉起三隻手指慶祝。（Getty Images）

63分鐘利物浦獲十二碼，沙拿主射角度欠奉，被今場把守曼城最後一關的查福特輕鬆撲出，紅軍破蛋無門。

其後曼城收起主力，雙方再無入球，曼城最終以4：0擊敗利物浦晉級足總盃4強。