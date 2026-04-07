MLB｜大谷翔平第3轟助道奇14：2橫掃藍鳥 連續41場上壘創紀錄
撰文：中天新聞網
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【MLB】道奇二刀流球星大谷翔平本季第三轟出爐！去年世界大賽爭冠的道奇與藍鳥今再交手，道奇打線狂敲17支安打，包含5發全壘打，最終以14：2拿下4連勝。
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道奇全隊穿著今年新款藍色客場球衣，首局Teoscar Hernandez率先轟出2分砲，藍鳥先發投手Max Scherzer投完2局退場後，大谷翔平從後援左投Josh Fleming手中敲出內野安打，並趁投手傳球失誤進佔二壘，個人連續上壘紀錄也來到41場。
道奇14：2藍鳥，拿下4連勝：
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6局在領先5分時，大谷翔平逮中藍鳥左投Joe Mantiply的內角變速球，轟出擊球初速約173.5公里、飛行距離414呎（約126公尺），仰角25度的中外野全壘打，賽後他表示：
雖然是顆低球，但我認為自己打得很好，雖然球飛行高度較低，不知能否飛過外野手頭頂。
此役大谷翔平6打數有2安打進帳1打點，另吞下2次三振，道奇從第3局至第7局都有得分，其中捕手Dalton Rushing敲出4安打、雙響砲火力最猛。
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