MLB｜大谷翔平開季低迷　名宿促道奇改排第3棒：開路先鋒太浪費

MLB兩連霸的洛杉磯道奇，開季至今6場比賽僅拿下23分，曾四度獲得金手套的傳奇球星洛夫頓（Kenny Lofton）近日就在節目上提出質疑，認為不應該繼續讓大谷翔平打開路先鋒，而是要擺到第三棒。



大谷翔平開季至今6場比賽，合計18打數僅擊出3支安打，無論是全壘打或是打點數都是0，不過選到7次保送，一度是國聯最多，目前僅落後給紐約大都會的連多（Francisco Lindor），而他的打擊狀態低迷，也多少影響道奇團隊的得分能力，加上其他明星級打者狀況也沒有調整到位，6場比賽打線只打回23分，在大聯盟排名第21。

大谷翔平開季至今6場比賽，合計18打數僅擊出3支安打。（Getty Images）

在這樣的情況下，傳奇球星洛夫頓就在播客節目《All The Smoke》中提出質疑，他認為，為了解決球隊火力不足，大谷翔平應該改打第三棒，他說：

為什麼要讓翔平打第一棒？我完全無法理解，這根本說不通。第一個打席最多也只能得到1支安打、1分得分、1分打點。 洛夫頓

洛夫頓繼續說：「如果現在讓大谷翔平擔任第三棒，他就有機會轟出三分炮。第一棒就算打出陽春全壘打，也只有1分。如果他前面有跑者，就能替球隊拿下更多分數。」他認為，如果大谷翔平移到第三棒去，有機會完成單季150分打點，但現在卻沒有這樣的機會。

對於這樣的看法，日本媒體《東京體育》認為，道奇過去兩年都將大谷翔平安排打第一棒，也在這樣的情況下完成二連霸，目前打線確實運作不佳，但也不能保證調整棒次後，球隊的得分能力就一定會提升。

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