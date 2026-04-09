歐聯8強首回合｜10人巴塞0：2不敵馬體會　利物浦作客吞PSG雙蛋

歐聯周三（4 月8日）舉行八強首回合賽事，巴塞隆拿0：2敗於馬德里體育會。同時間作賽的巴黎聖日耳門（PSG）以2：0擊敗利物浦。



巴塞對馬體會的賽事，上半場44分鐘，古巴斯（Pau Cubarsi）領紅被逐，巴塞踢少一人。1分鐘後，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）建功，助馬體會半場領先1：0。

換邊後，索洛夫（Alexander Sorloth）於70分鐘取得入球，助馬體會以2：0擊敗對手。

PSG對利物浦的賽事，上半場11分鐘，杜爾（Desire Doue）為PSG先開紀錄。

下半場， 基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）於64分鐘入球，助PSG擴大領先優勢。利物浦至完場仍未能破蛋。