英冠｜李斯特城財務違規上訴被駁回　近12場比賽僅1勝　恐再降班

前英超冠軍「狐狸」李斯特城（Leicester City）針對違反財政規則而被扣六分的上訴在周三（4月8日）被駁回，使得他們離降班第三級別的英甲聯賽又近一步。



這支在10年前以「超級黑馬」姿態上演英超奪冠神話的球隊，如今在英冠排名降班區內的倒數第三位，距安全區有一分差距，而且只剩五輪比賽。

李斯特城如今在英冠排名降班區內的倒數第三位，距安全區有一分差距。（Getty Images）

球會在聲明中說：「隨着此事告一段落，聯賽僅剩五場，球會上下現在將全部精力集中在接下來的比賽上，並通過場上的表現來決定本賽季的命運。我們現在的責任，是確保餘下每一場比賽都以當前處境所要求的專注與決心來應對。」

而他們之所以被扣分，是因為一項在2月公布的獨立委員會裁決認定，球會在截至2023/24賽季的三年期間（他們當季從英冠升級）違反了盈利與可持續發展規則，超標金額接近2100萬英鎊（約2.2億港元）。在2021/22至2023/24三個賽季中，李斯特城累計虧損超過2億英鎊（約21億港元）。

英超在聲明中指出：

獨立委員會本賽季對李斯特城建議的6分扣分處罰，已被獨立上訴委員會維持。

李斯特城曾在2021年首度捧起足總盃，但在2023年從英超降班降回英冠。在前主帥馬利斯卡（Enzo Maresca）帶領下，他們曾迅速重返英超，但上賽季38輪僅贏六場又從英超降班。在本賽季他們近況持續低迷，各項賽事2月以來12場僅一勝，如今再度面臨降班危機。

李斯特城曾在2021年首度捧起足總盃。（Getty Images）

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】