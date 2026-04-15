歐聯8強｜馬體會兩回合3：2淘汰巴塞　利物浦合計0：4送PSG晉4強

歐聯周二（4月14日）舉行八強次回合賽事，馬德里體育會1：2不敵巴塞隆拿，但馬體會首回合領先對手2：0，兩回合合計仍以3：2晉級，也是馬體會9年來首次闖入歐聯四強，將對陣阿仙奴與士砵亭的勝方。



同時間作賽的利物浦以0：2敗於巴黎聖日耳門（PSG），利物浦首回合已落後對手0：2， 兩回合合計以0：4未能躋身四強。PSG將於四強對戰拜仁慕尼黑或皇家馬德里。



馬體會對巴塞隆拿的賽事，上半場4分鐘，耶馬（Lamine Yamal）在費倫托利斯（Ferran Torres）助攻下入球，為巴塞先開紀錄。20分鐘後，費倫托利斯建功，助巴塞擴大領先優勢。至31分鐘，盧卡文（Ademola Lookman ）為馬體會追回一球。

換邊後，費倫托利斯於55分鐘一度梅開二度，但隨後被VAR裁定無效。至80分鐘，巴塞的艾利加西亞（Eric Garcia）領紅被逐，兩軍至完場未改寫比數。

利物浦對巴黎聖日耳門的賽事，兩軍於上半場互交白卷。下半場，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）於73分鐘入球，並於補時階段個人梅開二度，為PSG奠定勝局。