歐聯｜佩比爾手球爭議　巴塞隆拿向歐洲足協上訴

巴塞隆拿就歐聯8強對馬德里體育會一役的手球爭議，正式向歐洲足協上訴。



周四（9日）凌晨的歐聯8強首回合，巴塞於主場以0：2不敵馬體會。爭議一幕出現於54分鐘，馬體會門將梅素（Juan Musso）開龍門球時，將皮球傳給站在小禁區角的馬克佩比爾（Marc Pubill），後者用手重新將球擺定，再次開球。

歐聯8強首回合，巴塞隆拿以0：2不敵馬體會，比賽中出現「手球」爭議。（Getty Images）

此舉立即引發巴塞球員不滿，認為梅素把球傳給佩比爾一腳，已經開出龍門球，是以佩比爾屬手球犯規，按球例應罰黃牌及十二碼。當時巴塞落後0：1兼少踢一人，若球證判十二碼，便有望追平，亦不用以寡敵眾。

巴塞主帥菲力克（Hans-Dieter Flick）賽後於記者會表明對VAR沒有介入大為不滿。馬體會教練施蒙尼（Diego Simeone）則強調，佩比爾才是開球之人，他接到梅素傳球，擺定後才重新開始比賽；梅素亦表明，他們之前以這種方式開龍門球，當時佩比爾旁邊沒有對手，毫無借機獲利的意圖。

普標舉動在賽後引起激烈討論。（Getty Images）

這類爭議過去不時出現。2024年阿仙奴主場對拜仁慕尼黑的歐聯8強，阿仙奴門將大衛拉耶（David Raya）將球傳給加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães），後者拿起皮球重新擺定再傳予大衛拉耶，拜仁球員投訴，球證解釋為「小孩犯錯」沒有判罰。另一例子則是上季歐聯聯賽階段第四輪，維拉門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）開龍門球傳給後衛泰朗明斯（Tyrone MINGS），後者用手將球放回禁區線擺好，球證立即判給布魯日十二碼，布魯日便這個入球於主場以1：0擊敗維拉。