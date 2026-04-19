國際7人欖球賽｜港隊銀劍賽成功3連霸　兩度少打一人仍挫日本封王

香港國際七人欖球賽決賽日，勇闖銀劍賽（Ｍelrose Cup）決賽的香港隊男子隊，下午4時許與日本爭冠。雙方實力接近，合演一場精彩大戰。

日本雖然率先得分，但港隊在全場球迷打氣下決心十足，比賽期間兩度少踢一人的劣勢下，後上挫日本封王，成功在銀劍賽三連冠。

攝影：鄭子峰



國際7人欖球賽｜港隊銀劍賽成功3連霸，今場兩度少打一人仍挫日本封王。（鄭子峰攝）

日本率先達陣 港隊上半場補時達陣反超前7：5

今年賽事再次在啟德主場館上演，氣氛熱烈依舊。香港男子隊先在周五的分組賽首日賽事以36：14擊敗中國，周六以7：14負日本後，在分組賽一勝一負，周日與兩戰皆勝的日本爭奪銀劍賽錦標。

開賽初段雙方緊兵交接，一次碰撞中球證判香港隊的艾維塔比奧（Matteo Avitabile）刻意犯規，須出場2分鐘。港隊少打一人下，仍能保持控球，可惜在日本隊強攻下，上半場完場前餘下一分多鐘，日本隊率先達陣，領先5：0。港隊落後下決心十足，補時階段艾維塔比奧成功達陣再踢入附加球，助港隊半場前反超前7：5，成功將功補過。

國際7人欖球賽｜港將艾維塔比奧今場兩度成功達陣。（鄭子峰攝）

港隊下半場初段連環達陣拉開比數 日本力追仍負15：19

下半場甫開賽，港隊已有個好開始，港隊在日本隊後場成功偷走欖球，確斯（Rory Stewart Cox）達陣成功，加上艾維塔比奧再次成功達陣，港隊將比分拉開至19：5。港隊發揮順暢之際，卻輪到靴貝特（Liam Herbert）犯規領黃牌出場2分鐘。

日本隊再次多打一人，今次成功得分追近至10：19。比賽末段演變成攻防戰，完場前日本隊縱再次達陣，但為時已晚，港隊以19：15贏得銀劍賽冠軍，主將丹馬克（Max Denmark）因傷缺陣下，仍能在有驚無險之中成功三連霸。

重溫今場精彩比賽畫面：

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艾維塔比奧曾被逐 兩度達陣將功補過 冀亞運代表香港

港隊再次主場捧走銀劍錦標，將全場氣氛推至最高點，賽後今場兩度達陣的艾維塔比奧受訪，大讚啟德主場館為「全球最佳球場」，多謝球場入場支持。

對於今場兩次達陣他感到興奮之餘，亦為球隊感到開心。對於會否參加亞運，這位24歲球員揚言「代表香港一直是我的夢想」，今次賽事後，他會先暫時重投15人欖球懷抱，繼而在暑假後力爭晉身亞運代表隊。

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隊長蔡紀駿（James Christie）指今次賽事有多位年輕人首次代表香港，大讚眾人在緊張氣氛下發揮水平，9月上演的名古屋亞運是球隊今年另一重要目標。James表示連場大戰過後，之後球隊會放假5星期，希望大軍「叉足電」後重新出發，期望今夏過後再次與日本爭冠，即使對方在亞運有主場之利，他仍希望港隊能夠達成亞運三連冠。

女子隊方面，港隊在銀劍分組賽周五與丹麥賽和14：14，周六以12：24負泰國，無緣晉級。銀劍決賽身型輸蝕的泰國隊以速度與對手力拚，力追至14：17僅敗，丹麥女子隊贏得銀劍賽冠軍。

港隊出場，啟德主場館氣氛熾熱：