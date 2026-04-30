歐聯4強｜阿仙奴賽和馬體會　12碼左右大局　阿迪達：不能接受

拜仁慕尼黑與巴黎聖日耳門合演激動人心一仗，互轟9球，堪稱近年歐聯的經典。

相隔一夜，另一場歐聯4強，阿仙奴與馬德里體育會的取態不一，穩中求勝，雙方各憑12碼射破對方大門，最後打成1：1。阿仙奴的伊斯在禁區內被踢跌，球證卻沒有吹罰12碼，主帥阿迪達賽後十分不滿：「這明顯有接觸，你總不能回看13次重播，然後翻判吧！」



對比拜仁對PSG的大開大合，阿仙奴作客馬德里體育會的歐聯4強戰取態不一，兩軍傾向穩守為主，在防務上更花心思，最後以1：1握手言和，雙方同樣以12碼攻破對方大門。阿仙奴前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）在禁區內被推跌，執法的荷蘭球證馬克利（Danny Desmond Makkelie）指向12碼點，基奧基尼斯親自操刀，勁射破網。

馬高斯洛蘭迪換邊後接應角球起腳，省中阿仙奴賓韋特的手部，球證翻看VAR後判罰12碼，艾華利斯主射命中，56分鐘追成1：1平手。直至末段，伊斯禁區內接應傳送，與對方的漢斯高（Dávid Hancko）有接觸，伊斯隨即倒地，球證馬克利先吹罰12碼，然後與團隊溝通後，自行翻看VAR，最後決定收回12碼的判決，結果兩軍打成1：1平手。

（Getty Images）

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雖然阿仙奴與馬體會賽和1：1，卻成為近10年第一次歐聯4強沒有生波建功，對上一次是2016年的曼城對皇馬，可見死球的重要性，阿仙奴險些以兩球12碼奠勝，惟伊斯末段的極刑被推翻，12碼得而復失，兵工廠主帥阿迪達怒火中燒。

「我十分生氣，因這判決影響今場的走向。明顯接觸﹑球證吹罰，然後球證看了13次回看，最後決定推翻判決，在這個水平的賽事是不能接受，我完全不理解，這是違反球例的，我對判決是極度失望。」

在馬體會的萬達大都會球場，阿迪達避談球證是否受到主場的壓力而改判，「我不知道，只有他知道答案，但顯然這是錯誤的決定，他改變今場的戰果。」