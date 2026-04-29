歐聯PSG拜仁入球騷啟示　敢精彩對攻爭勝比過份計算怕輸更得人心

巴黎聖日耳門與拜仁慕尼黑在王子公園球場上演一場足以載入歐聯史冊的瘋狂對決。最終PSG以5：4險勝拜仁，於歐聯凖決賽首回合先拔頭籌。

兩軍合共轟入9個入球，創歐聯歷史上凖決賽入球數之最。但「進攻足球」演繹到極致亦推向另一個極端——「防守災難」，不過比賽主角及觀眾卻樂在其中。



據Opta Analyst統計整理，自1992年歐聯改制以來，單場入球數達到9個及以上的賽事僅出現14場，其中單場總入球數為10至12個的比賽分別只有一場。今季歐聯入球數皆逾40球的巴黎與拜仁合力將今場比賽，成為10場總共攻入9球的入球大戰之一。

PSG與拜仁合共轟入9個入球，創歐聯歷史上凖決賽入球數之最。（Getty Images）

然而，華麗進攻的背面則是守將的尷尬噩夢，40歲老將紐亞（Manuel Neuer）不幸淪為背景板，他成為過去16年來首位歐聯單場失5球且沒有做出過一次有效撲救的門將。賽後，紐亞無奈表示：「結果就似0：1輸球一樣。今天發生了很多事，跌宕起伏。我們的防線本可以做得更好。對於一個守衛和一個門將來說，失五個球是遠遠不夠的。這一點顯而易見。但我們不會自欺欺人，我們會向前看。」

紐亞不幸成為今仗背景板。（Getty Images）

紐亞的隊友哈利卡尼（Harry Kane）卻有不同觀點，「儘管入了9個球，但場上的防守都非常出色。」哈利卡尼這番言論立即遭到今場擔任評述員、英格蘭一代前線球員朗尼（Wayne Rooney）炮轟，他直斥：「我非常喜歡哈利卡尼。但他不可能稱讚後衛。也許是他想給隊友一些信心。說實話，兩隊的防守都很糟糕。」朗尼用「瘋狂又混亂」來概括今場比賽。他還不理解，當巴黎5：2領先時，安歷基（Luis Enrique）還要進攻，在明知拜仁是一支進攻型球隊，不退守後場。朗尼批這是不成熟的防守。

哈利卡尼射入十二碼為拜仁首開記錄。（Getty Images）

當有9個失球產生，以及米高奧利斯（Michael Olise）在4名巴黎球員包圍防守中，輕鬆起腳射門破網，有如入無人之境的瞬間，很難讓「防守不錯」的說法站得住腳，但更加不能忽略比賽主角與球迷都對今場賽事樂在其中。

曼城前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在電視機前觀看了這場歐聯凖決賽，他在社交平台感歎：「這就是足球。」對於香港球迷來說，在凌晨時分看到的是一場全程無睡意的激烈比賽，起碼捱夜值回票價，而非平時球迷口中的戲謔：深夜X波。雖然防守端是有很大改進空間，但是兩支沒有聯賽後顧之憂的球隊，在淘汰賽制比賽中，敢於進攻，務求以比對手攻入更多球的方式來贏得比賽，雙方都悉力以赴，球迷亦大呼過癮，本應就是這種世界第一大運動的初心。

雙方主帥不僅對今場比賽保持高評價，並表態下場比賽亦可能會出現大開大合的場面，攻勢足球仍是主旋律。安歷基：「我從未見過如此激烈的比賽，現在不是指出不足的時候，我只需要祝賀所有人。這是我執教過最精彩的比賽。」

這種比賽再失4個、5個、6個球都可以，我認為兩支球隊都展現出自己的樣子，展現出我們想向外界傳遞的東西，比賽從頭到尾都是一場足球盛宴。

據安歷基預測，去到安聯球場，巴黎最少要入3個球才能晉級。

安歷基稱今場比賽為他執教生涯最精彩的比賽。（Getty Images）

拜仁主帥高柏尼（Vincent Kompany）則表示：「當兩支風格相似的球員相遇時，這樣的情況就會發生，我們本可以再進2、3個球。」他亦表示，次回合比賽進程會相似，只是他希望球隊可以減少失球，甚至零封PSG。