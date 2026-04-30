世界盃將增加新規則　球員爭執時掩嘴或離場抗議可直接被紅牌出場

作為全球唯一有權制定、修改足球比賽規則的獨立機構，國際足協理事會（IFAB）官方在4月29日凌晨宣布，2026世界盃將增加新規則，球員在衝突爭執中掩嘴、抗議判罰離場並罷賽，都可以被直接出示紅牌。兩項規則的制定，源於皇家馬德里對賓菲加的歐聯比賽，以及今年初塞內加爾對摩洛哥的非洲盃決賽。



IFAB於加拿大温哥華召開特別會議，全票通過國際足協提出的兩項規則修訂，用於整治賽場歧視言行與不當行為。本次修訂延續了今年2月國際足協理事會年度全體會議達成的共識，由國際足協牽頭，與所有核心賽事相關方完成全面磋商後落地敲定。

賓菲加球員比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）在衝突爭執中用手掩嘴並對皇馬球員有疑似種族歧視話語。（Getty Images）

比列斯甸安尼衝突爭執中捂嘴事件經過：

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對於球員在賽場對峙時有掩嘴行為，IFAB認為主裁判有權酌情裁定：球員在與對手發生對峙衝突時做出掩嘴動作，可直接被紅牌罰下。

對於球員抗議判罰擅自離場行為，IFAB認為主裁判有權酌情裁定：球員因不滿裁判判罰、擅自離場抗議，裁判可出示紅牌；球隊工作人員若煽動球員離場抗議，同樣適用該紅牌新規。若某支球隊單方面導致比賽中止，原則上將直接判該隊比賽棄權落敗。

未來數周內，國際足協將向2026年世界盃全部48支參賽球隊正式通報上述賽事規則修訂內容。

事件發生時皇馬球員麥巴比（Kylian Mbappé）站出來為隊友打抱不平。（Getty Images）

今年2月18日在歐聯淘汰賽附加賽首回合比賽中，皇馬客場以1：0擊敗賓菲加，賓菲加的阿根廷翼鋒比列斯甸安尼撩起球衣捂住嘴，對皇馬球員有疑似種族歧視話語。不管普雷斯蒂亞尼賽後如何狡辯，國際足協已經認定了他的「劣跡」，並據此作出世界盃比賽規則修改。

非洲盃決賽塞內加爾1：0摩洛哥比賽中，塞內加爾多名球員一度罷賽抗議。（Getty Images）

今年1月19日在非洲盃決賽中，塞內加爾挑戰東道主摩洛哥，因為對主裁判的判罰不滿，塞內加爾多名球員一度罷賽抗議。雖然塞內加爾經過加時賽以1：0擊敗摩洛哥，但非足協在3月17日做出改判。由於塞內加爾當時的罷賽行為，非足協改判摩洛哥在決賽以3：0大勝塞內加爾，奪得非洲盃冠軍的變成摩洛哥。國際足協支持非足協的改判，並據此做出世界盃規則修改。

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