西甲｜皇馬主場勝艾拉維斯終結4場不勝　落後巴塞6分仍保爭冠希望

【西甲】憑藉麥巴比（Kylian Mbappé）和雲尼斯奧斯（Vinicius Junior，又譯：雲尼素斯／雲尼修斯）在各半場的入球，皇家馬德里在香港時間星期三（4月22日）凌晨的西甲聯賽中，主場以2：1擊敗艾拉維斯，終結各項賽事四場不勝的同時，也保住了在西甲追趕榜首巴塞隆拿的微弱希望。



皇馬在這場勝利後，在聯賽還剩六輪的情況下，將落後巴塞的積分差距縮小至六分，但巴塞比他們少賽一輪。

皇家馬德里主場以2：1擊敗艾拉維斯。（Getty Images）

西甲皇家馬德里VS艾拉維斯比賽精華：

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皇馬過去四場比賽罕見地連續不勝，包括對陣德甲勁旅拜仁慕尼黑的歐洲冠軍聯賽兩回合複賽，他們最終以2：4的總比分出局。

但皇馬主帥艾比路亞（Alvaro Arbeloa）說，比起自己的處境，他更在意的是球隊的表現。他說：「我並不太在意我個人面臨的處境，更重要的是皇家馬德里所面對的局面。」

接下來我們還有六場比賽，下一場就在三天後。我們的目標是贏下這些比賽——這是球隊設定的目標。

本場比賽，為護級而戰的艾拉維斯在開賽階段也給皇馬製造不少壓力，但皇馬還是順利取得領先，麥巴比在約半小時左右攻入一記折射入球。這是他本季聯賽的第24個入球，卻也是他自2月初以來的首個聯賽入球。

麥巴比（白）在約半小時左右攻入一記折射入球。（Getty Images）

雖然這名法國球星在過去兩場歐聯都有入球，但在這期間的西甲卻毫無收穫。

隨後，麥巴比還有一次射門被撲出，艾達米列達奧（Eder Militao）則在射門擊中門楣的過程中受傷，上半場前就被換下。

馬丁內茲在完場前補時第三分鐘進攻得手，為客隊攻入一個安慰球。（Getty Images）

東尼馬天尼斯（Toni Martínez）射門擊中門柱未能為艾拉維斯扳平，他隨後補射又被皇馬門將盧連（Andriy Lunin）神勇撲出。

第50分鐘，雲尼斯奧斯遠射破門，為皇馬擴大優勢，但艾拉維斯毫不氣餒，馬天尼斯在完場前補時第三分鐘進攻得手，為客隊攻入一個安慰球。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】