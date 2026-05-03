花劍世界盃｜港隊男花連續三站登頒獎台　銅牌戰力克美國

香港男子花劍隊近期大勇，接連在巴黎及開羅殺入世界盃分站決賽後，今周末再伊斯坦堡站爭冠。港隊男花先挫日本隊躋身四強，即使隨後再次不敵意大利，銅牌戰則以45：40力克美國隊，摘下一面銅牌，連續三站登上頒獎台，同時三站集齊金、銀、銅。



由張家朗、梁千雨、何承謙、蔡俊彥組成的港隊男花出戰伊斯坦堡站世界盃。（中國香港劍擊總會）

港隊男花早前兩站世界盃悉數殺入決賽，奪下一冠一亞，世界排名升上第四。香港隊在伊斯坦堡站續由蔡俊彥、張家朗領軍，今站夥拍梁千雨及何承謙，被列為四號種子的港隊，輪空後16強輕取比利時，與日本隊爭入四強。

（中國香港劍擊總會）

惡鬥日本，硬仗可期，港隊大部分時間領先，直至末段略有阻力，張家朗第8局與松山恭助打出5：10，守尾門的蔡俊彥鬥飯村一輝，打成5：5平手穩住勝局，以2分險勝晉級。四強戰重演上站開羅站決賽翻版，港隊再鬥意大利，港隊中段被拉開至雙位數分差，張家朗、蔡俊彥最後兩局拿下18分，仍然未能平反敗局，港隊以38：45告負跌入銅牌戰。

港隊與美國隊爭銅牌，香港隊同樣是佔優一方，小將何承謙繼續擔正，守住比分，張家朗第6局面對陳海翔，被打出一局3：10，港隊一度失優勢，幸好梁千雨以後備身份緊接在第7局收復失地，打出細分7：3，張家朗力保優勢，加上蔡俊彥最後一局以5：1力退陳海翔，港隊摘下銅牌，連續三站登頒獎台，同時集齊金、銀、銅三色獎牌。

（中國香港劍擊總會）

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