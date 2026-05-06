乒乓團體世錦賽｜中國女隊以3：1擊敗波蘭晉級16強　將惡鬥瑞典

倫敦世乒賽團體賽4日進入淘汰賽階段的較量。中國女隊以3：1擊敗波蘭隊，晉級16強。



首場比賽中，孫穎莎以3：0戰勝Zuzanna Wielgos。第二場，中國隊第二單打蒯曼與波蘭主力選手BAJOR Natalia展開激戰。蒯曼以11：3贏下首局，但隨後以9：11、9：11和13：15連丟三局，波蘭隊將總比分扳為1：1。

首場比賽中，孫穎莎以3：0戰勝Zuzanna Wielgos。（Getty Images）

倫敦世乒賽團體賽中國女隊以3：1擊敗波蘭隊比賽精華：

+ 4

第三場比賽中，王曼昱以3：0戰勝Zuzanna Wielgos，幫助中國隊重新取得領先。第四場比賽，孫穎莎再度出場，以3：0擊敗BAJOR Natalia，為中國隊鎖定勝局。

賽後，孫穎莎表示，BAJOR Natalia相持能力很強，中國隊對此做了充分準備，因此在蒯曼輸掉比賽後，她和王曼昱能夠冷靜應對。她說：

雖然蒯曼在第二場比賽中失利，但我們最終贏下了比賽。淘汰賽開始前，馬指導（主教練馬琳）提醒我們，團體賽不要給自己太大壓力，隊員之間要多分擔一些。蒯曼失利後，王曼昱的第三場和我的第四場都能夠以平常心完成比賽。

蒯曼賽後表示，自己在關鍵分的處理上不夠穩定，導致失利。她說：「今天在領先之後，對手打出了幾個好球，自己也出現了一些無謂失誤，在場上顯得有些慌亂。我輸掉的三局都差兩三分，在處理關鍵球的穩定性還是稍微欠缺一些，打到後面還是有些着急。」

第三場比賽中，王曼昱以3：0戰勝Zuzanna Wielgos。（Getty Images）

首次在本屆世乒賽登場的王曼昱賽後表示：

第一場比賽還是很緊張，同時也很興奮。小組賽期間因為傷病沒有出場，教練組出於保護考慮，讓我有更多時間進行調整和恢復，以更好地應對淘汰賽。

中國隊將在16強賽中對陣瑞典隊，後者以3：1戰勝哈薩克斯坦隊晉級。

相關閱讀：乒乓團體世錦賽｜國乒男團反底輕取澳洲晉級 名宿現身支持