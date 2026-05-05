乒乓團體世錦賽｜國乒男團反底輕取澳洲晉級　名宿現身支持

世界乒乓球團體錦標賽，國乒男子隊意外吞下兩連敗，在32強面對澳洲，派出主將王楚欽﹑林詩棟﹑梁靖崑應戰，結果輕鬆連贏三場止頹勢，晉級16強與羅馬尼亞碰頭。



中國男乒在分組賽意外吞下二連敗，先後不敵韓國及瑞典，幸好分組賽成績不影響晉級形勢，只是線路不同。同樣晉級32強的中國隊，首圈面對澳洲，名宿馬龍﹑許昕也是座上客。

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梁靖崑率先登場，直落三局擊敗華裔球手林文政。王楚欽緊接登場面對年僅18歲的薩林（ Aditya Sareen），王楚欽全場僅失12分，以11：9﹑11：1﹑11：2輕取對手。林詩棟第三場上陣，對上青年賽時期的老對手盧偉，林坦言今仗並不容易，結果以11：5﹑11：4﹑11：7拿下勝仗，國乒男團止頹勢，3：0輕取澳洲晉級，將與羅馬尼亞爭入8強。

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中國男乒主將王楚欽賽後自評今場發揮較為正常，「今天整體發揮較正常吧，除了第一局外，場上的節奏也控制得不錯。」作為團隊的一員，他認為任何位置也是十分重要，「無論是一單﹑二單﹑三單都沒有什麼分別，每個位置也是非常重要，所以不用想太多，在場上專注做好自己，為球隊盡可能拿下勝利。」

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馬龍﹑許昕等名將成為座上客，王楚欽不認為是壓力，「這感覺很新鮮，以往我是觀眾，如今他們在場邊支持我，他們在場邊時，我和隊友的心更加踏實，中國男乒的佳績都是由他們打出來，他們是國乒的財富。」