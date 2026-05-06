歐聯｜阿仙奴雙線叫糊歸功於防守　場均失球0.69居五大聯賽之首

撰文：胡卉忻
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憑布卡約沙卡（Bukayo Saka）射入全場比賽唯一入球，阿仙奴主場以1：0小勝馬德里體育會，兩回合計以2：1淘汰對手，時隔20年再闖歐聯決賽。
除了隊史第二次挑戰歐聯之巔，阿仙奴目前於英超同樣佔據奪標有利位置，接下來的5月份將全力衝擊雙冠王。

對比歐聯決賽潛在對手巴黎聖日耳門與拜仁慕尼黑的亮眼進攻數據，阿仙奴更顯「低調」和穩陣。今屆歐聯14場比賽，攻入29球，火力雖不及PSG的43球和拜仁的42球，但全季僅失6球，較另外兩支球隊的1／6還要少。此外，阿仙奴是今季歐聯唯一一支未嘗敗績的球隊，並且多達9場比賽能「零封」對手。

綜觀全季，阿仙奴0失球的比賽已多達30場，是自1993/94球季來首次做到這一點。據Transfermarkt網站統計，阿仙奴59場比賽失41球，場均失球0.69，列歐洲五大聯賽防守榜首位，這種領先於全歐洲的防守效率，成為兵工廠史上第二次進入歐聯決賽，以及暫列英超榜首的重要因素。

阿仙奴兩名防守大將：威廉沙列巴與加比爾馬加希斯。（Getty Images）

今日凌晨賽後，阿迪達（Mikel Arteta）在喜悅與興奮後表示：「我的情緒沒有太高興，亦沒有太低落，我的工作是保持冷靜。我會好好享受今晚，每個人都享受當下。明天我們就要準備周日比賽對韋斯咸，這場硬仗我們有4日時間準備。」

阿迪達與他領軍的球隊贏下歐聯凖決賽後，還要立即投入聯賽備戰中。（Getty Images）

經歷四月上半月聯賽失分令奪標形勢變被動後，阿仙奴近日幸運地重獲奪標主動權，競爭對手曼城艱難逼和愛華頓，在多賽一場情況下，領先優勢擴大到5分，阿仙奴餘下的3場英超比賽將會遇上今季三支護級球隊，然後再專心去爭奪歐聯冠軍。而曼城則要在15日內進行5場比賽，其中包括與車路士的足總盃決賽。在賽程與形勢均佔優的情況下，搶手離2003/04球季後再奪英超冠軍，僅差最後三步。

最後4個星期，阿仙奴爭雙冠。（Getty Images）
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