乒乓團體世錦賽｜中國女隊全主力出戰　3：0完勝瑞典晉級8強

2026年倫敦世界乒乓球團體錦標賽，當地時間周三（6日）迎來女團16強賽，中國女乒派出孫穎莎、王曼昱、王藝迪三位主力出戰，最終以3：0完勝瑞典隊，順利挺進本屆賽事女團八強。



本場比賽，中國女乒選手發揮穩定，全程牢牢掌握比賽主動權，未給對手任何翻盤機會。首盤對決，孫穎莎迎戰瑞典削球選手貝絲唐（Linda Bergström），憑藉細膩的枱內控制與強勢進攻，以11：3、11：4、11：4直落三局，為中國隊拿下第一分。

孫穎莎迎戰貝絲唐直落三局，為中國隊拿下第一分。（Getty Images）

中國女乒3：0瑞典隊比賽精華：

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次盤比賽，王曼昱對陣卡爾保（Christina Kallberg），攻防兩端展現絕對統治力，進攻犀利、防守穩固，接連打出精彩得分，以11：5、11：0、11：3輕鬆取勝，擴大中國隊領先優勢。第三盤，王藝迪登場迎戰貝加特（Filippa Bergand），穩紮穩打把控節奏，以11：7、11：4、11：4鎖定勝局，幫助中國隊拿下全場勝利。

本屆世乒賽團體賽，中國女乒小組賽以全勝戰績晉級淘汰賽，此前賽事一路過關斬將，整體競技狀態持續向上。

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