乒乓團體世錦賽｜王楚欽獨取兩分　國乒男隊反勝羅馬尼亞闖8強

國乒男隊狀態有所回升。16強戰派出梁靖崑、王楚欽、林詩棟出戰，以3：1擊敗羅馬尼亞晉級8強，下仗將硬撼明日凌晨韓國與奧地利的勝方。



羅馬尼亞男團在32強中以3：2險勝波蘭男團，主力球手世界排名均在40名以下，與國乒還有一定的實力差距。國乒今場排兵布陣與上場相似，梁靖崑率先出戰，以5：11、7：11、11：6敗予Eduard Ionescu，國乒先失一分，這是梁靖崑代表國乒5次出賽中第3次失分，表現糟糕。

今屆世乒團體賽，梁靖崑代表國乒5次出賽中第3次失分。（微博@ITTF國際乒聯）

王楚欽前4場比賽1分未失，是今屆國乒中表現最穩定的領軍人物，第二個出場面對世界排名低於自己近90名羅馬尼亞年輕球手Iulian Chirita，王楚欽第1局以11：5輕鬆拿下，第2局遇險情，開局落後，之後反超至9：8，戰至「刁時」，才以12：10贏下第2局。第3局，王楚欽以11：5拿下，為國乒追平大分。

林詩棟第3人出場，直落3局擊敗Ovidiu Ionescu，國乒2：1反超羅馬尼亞。王楚欽再次出場，對陣首盤擊敗梁靖崑的Eduard Ionescu，以11：8贏下首局，再以8：11輸掉第2局。王楚欽及時調整，賽後他透露：「第2局打得過凶，打得不是好合理，導致輸掉第2局，到了3、4局保持了很好的專注度，一些變化和出手更加堅決。」最後王楚欽以11：3、11：4大比分贏下2盤，再幫國乒拿下1分。最終，國乒以3：1擊敗羅馬尼亞，晉級8強。