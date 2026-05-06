乒乓團體世錦賽｜港隊女團險勝中華台北晉8強　17歲蘇籽童再奠勝

港乒女團險勝威爾斯，晉身世界乒乓團體錦標賽的16強，與中華台北爭出線，香港隊再度打足五場，結果由蘇籽童奠定勝局，以3：2力克對手，晉級8強。



上圈對威爾斯，港乒女團飽吃驚風散，由17歲的蘇籽童尾場奠勝，驚險晉級16強。今仗面對中華台北，安檢時疑被性騷擾的台灣主將鄭怡靜，依然未在名單中。港隊繼續由師姐杜凱琹領軍，夥拍吳詠琳﹑蘇籽童出戰。

杜凱琹首戰披甲，對上台灣小將彭郁涵，阿杜先以11：3大勝拔頭籌，第二局戰至「刁時」告負，其後兩局連贏11：7及11：8，港隊先取一場。蘇籽童緊接登場，與台灣另一小將葉伊恬，雙方戰至決勝局，蘇籽童以7：11落敗，與中華台北打成1：1平手。

關鍵的第三場由吳詠琳上陣對陳思羽，吳詠琳首局先輸6：11，第二局隨即回勇，大勝一局11：2，第三局激戰至「刁時」，以15：13險勝，其後再以一局11：5奠勝，港隊距離8強只差一勝。

杜凱琹再度登場鬥小將葉伊恬，阿杜兩局開局一般，第一局先輸5：11，次局早段同樣被拉開分差，一度落後0：5，幸好及時回勇，以11：8扳回一城，其後再取一局11：4，惜杜凱琹未能乘勢取勝，場數打成2：2平手。蘇籽童最後一場鬥彭郁涵，以13：11、11：9及11：4直落三局取勝，連續兩場最後一場奠定勝局。