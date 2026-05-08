乒乓團體世錦賽｜孫穎莎連輸2局後絕地反勝　中國擊敗韓國晉級4強

中國女隊7日直落三盤戰勝韓國隊，打進世乒賽團體賽準決賽。



首盤比賽，王曼昱以3：0（11：1、11：4、11：4）橫掃申裕斌，為中國隊先下一城。

王曼昱首輪3：0橫掃申裕斌，為中國隊先下一城。（Getty Images）

國乒女隊對韓國比賽精華：

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隨後出場的孫穎莎遇到金娜英頑強抵抗。

這名中國頭號主力在以11：7贏下首局後，以7：11連輸兩局，並在關鍵的第四局中開局落後3分。此時，中國隊主教練馬琳叫了暫停，在場邊對孫穎莎面授機宜。孫穎莎隨即火力全開，以11：4贏下該局。隨後的決勝局中，她一度以7：1領先，最後被對手追至10：9。關鍵時刻，她一記犀利的接發球逼使對手回球失誤。最終，她以3：2為中國隊再得一分。

孫穎莎3：2金娜英為中國隊再得一分。（Getty Images）

在本屆世乒賽種子隊排位賽中，中國隊曾以3：0輕鬆戰勝韓國隊。當時，孫穎莎在與金娜英的比賽中以11：8、11：4和11：5勝出。

這次在以3：2戰勝對手後，孫穎莎表示，賽前預計這場比賽會比較困難，自己在比賽中落後時沒能及時調整戰術，導致與對方陷入苦戰。她說：

她（金娜英）比小組賽打得要好很多，其實賽前自己預估到了這種困難。主要還是因為我在比賽中的一些技戰術調整得有些慢。第四局1：4落後的時候，馬導跟我說發球要變了。

她認為，自己在第二局結束後就該調整發球戰術，這點值得自己認真總結，為後面的比賽做好準備。

王藝迪3：1擊敗朴佳賢為中國隊鎖定最終勝利。（Getty Images ）

孫穎莎艱難擊敗金娜英後，中國隊最後一個出場的王藝迪對戰韓國的朴佳賢。王藝迪前兩局以11：5、11：3獲勝。第三局朴佳賢以12：10贏回一局。此後一局王藝迪沒給對手太多機會，以11：2獲勝，並為中國隊鎖定最終勝利。

準決賽中，中國隊將面對法國和羅馬尼亞隊之間的勝方。

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