乒乓團體世錦賽｜王楚欽先拔頭籌　國乒男隊3：0淘汰韓國晉4強

中國男隊周五（8日）上演復仇演，以3：0擊敗韓國隊，晉級倫敦世乒賽團體賽四強。



中國隊曾在本屆世乒賽種子隊排位戰中以1：3不敵韓國隊。當時缺陣的王楚欽這次率先出場，面對在排位賽中為韓國隊獨得兩分的小將吳晙誠。王楚欽以11：9和11：1先下兩局。19歲的吳晙誠隨後發起頑強反擊，以11：8和11：7拿下第三、第四局，將比分扳平。決勝的第五局，王楚欽頂住壓力以11：7勝出，3：2為中國隊贏下首盤。

王楚欽頂住壓力以3：2勝出，為中國隊贏下首盤。（Getty Images）

國乒男隊對韓國比賽精華：

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中國隊第二個出場的林詩棟狀態不俗，以11：3、13：11和11：8直落三局擊敗張禹珍。最後出場的梁靖崑乘勝追擊，也直落三局以11：7、11：5和15：13戰勝安宰賢。

中國隊將在準決賽中面對法國與巴西的勝方。

賽後，王楚欽稱讚了兩位隊友的發揮。

我認為這才是他們兩位的真實水平。梁靖崑是四屆世乒賽前三，林詩棟曾經是世界第一，他既然到過這個位置，說明他有這樣的水平。

他認為，林詩棟和梁靖崑受壓力等因素影響，前面有些比賽未能發揮出真實水平。「教練組和我們依舊非常信任他們兩位，他們今天也是得到了真正的釋放。」

林詩棟狀態不俗，以11：3、13：11和11：8直落三局擊敗張禹珍。（Getty Images）

林詩棟賽後感謝王楚欽拿下提振士氣的勝利。他說：

最關鍵的一點是，非常感謝王楚欽第一盤能拿下來。2：0領先被對方追到這樣，這時候是很困難的。

他說，王楚欽的勝利「給了自己很大的信心跟底氣」。

最後出場的梁靖崑乘勝追擊，也直落三局戰勝安宰賢。（Getty Images）

梁靖崑賽後表示，王楚欽和林詩棟贏下前兩盤讓他卸下了心理包袱，「我可以沒有壓力上場參賽了」。

另外一場準決賽則由日本和中華台北交鋒。

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