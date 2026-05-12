英超｜熱刺失護級良機僅領先韋斯咸2分　2026年主場聯賽仍未開齋

英超護級形勢再度陷入膠着狀態，周一（11日）深夜，熱刺坐鎮主場以1：1打和列斯聯，錯失擴大與護級對手韋斯咸積分差距的最佳時機。目前聯賽還剩兩輪，熱刺距離降班區僅2分。



年輕球員泰爾（Mathys Tel）今場由英雄變罪人，經歷過山車一夜，上半時表現活躍，左路屢送傳中造威脅。下半場泰爾外圍熨射得手幫助熱刺取得領先，之後卻因禁區內倒掛解圍踢中升起爭球的艾芬安柏度（Ethan Ampadu），送給列斯聯十二碼，卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）操刀命中，在此之前，列斯聯並沒有對熱刺龍門造成太大威脅。

泰爾今仗做得分者又做送分者。（Getty Images）

完場前，時隔一年傷愈復出的占士麥迪臣（James Maddison）禁區內帶球被尼美查（Felix Nmecha）伸腳攔截後順勢倒地，球證堅定表示不是十二碼並沒有到場邊回看錄像。主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）賽後認為今場裁判不夠冷靜：「從比賽第一分鐘到結束，裁判就一直同我講，如果離開技術區就會被出示黃牌。可能是他們受到昨日阿仙奴比賽與VAR影響。」

占士麥迪臣在禁區內被尼美查伸腳攔截後順勢倒地，球證並無表示。（Getty Images）

韋斯咸在前一天最後關頭打和阿仙奴的入球，經VAR介入後判罰無效，這可能成為改變今季英超爭冠與護級結果的關鍵4分鐘，亦令熱刺得到與韋斯咸積分差距擴大到4分的機會，豈料熱刺同樣失分，兩隊似乎要將護級懸念留到最後一場。

截止第36輪後，英超護級積分榜（Getty Images）

在英超聯賽還剩兩輪情況下，熱刺下場將作客車路士，韋斯咸則作客紐卡素，最後一輪兩隊都主場出擊，熱刺迎戰愛華頓，韋斯咸則鬥列斯聯。如果護級需要到最後一輪才分勝負，對於熱刺來說並不是好消息，雖然換帥後情況有所改善，但熱刺2026年已進行的9場主場英超賽事，熱刺一場都未贏過。