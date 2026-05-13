阿仙奴式罰球太「屈機」將成2026世界盃決勝關鍵？FIFA：不太可能
撰文：聯合早報
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【世界盃】雖然罰球戰術在球會級別對足球的影響越來越大，但國際足協（FIFA）技術研究小組（TSG）周一（5月11日）說，由於國家隊備戰時間有限，罰球不太可能在今年世界盃賽場成為決定性因素。
由美國、加拿大和墨西哥聯合舉辦的2026年世界盃還有一個月就要開幕。TSG成員在FIFA媒體圓桌會上討論了包括「阿仙奴式罰球」在內的新趨勢。
阿仙奴今季球場上的精彩瞬間：
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有「角球之王」稱號的英超榜首球隊阿仙奴，上個月打破了英超單季角球進球紀錄（17球）。對此，曾在2002年世界盃幫助巴西奪冠的阿仙奴名宿基拔圖施華（Gilberto Silva）說：「我很想看看其他球隊會如何應對這一點。」
49歲的他補充說：
我們本賽季已經看到，尤其是在英超，阿仙奴的表現非常突出。過去幾年裏，角球和長傳的使用頻率其實沒有我踢球時那麼高，那時候這種打法更常見。近年來，足球發展成從門將開始組織進攻。
「但我不太確定世界盃會不會也是這樣，畢竟沒有太多時間去為這種賽事專門打造一支球隊。當然，（罰球）可以成為一種武器，球隊也會使用它，但不會是主要武器……我預計比賽會非常膠着，更強調實用性，球隊會嘗試利用轉換進攻尋找突破口。」
世冠盃成世界盃綵排 高溫天氣或納入球隊考量
去年在美國舉行的世冠盃被視為本屆世界盃的「綵排」，也凸顯了酷熱天氣可能帶來的影響。
足球表現洞察平台主管Tom Gardner說：「總體而言，當我們觀察一些關鍵比賽時，世冠盃的比賽強度與2022年世界盃非常接近。」
所以我相信高温會影響球隊的管理方式。但從身體數據層面來看，我們預計不會出現與2022年世界盃或2025年世冠盃完全相同的輸出水平。
TSG將在世界盃期間為所有比賽提供技術分析。這個小組由FIFA全球足球發展主管、阿仙奴傳奇教練雲格（Arsene Wenger）領導，成員還包括德國名宿「金色轟炸機」奇連士文（Jürgen Klinsmann）、 阿根廷前國腳薩巴列達（Pablo Zabaleta）等足球界人士，並由一支分析師和數據專家團隊提供支持。
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