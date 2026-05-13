西甲｜皇馬洽摩連奴回巢　英媒證賓菲加合約有離隊條款

儘管摩連奴（José Mourinho）多次否認，有消息指他正與皇家馬德里進行最終談判，有望時隔13年重新執掌「銀河戰艦」。



皇馬剛經歷一個災難性的2025/26賽季，繼上季主要錦標全數落空後，今季由艾比路亞（Alvaro Arbeloa）季中接替沙比阿朗素（Xabi Alonso）救火，球隊表現依舊疲軟，罕見地連續兩季「顆粒無收」。比成績更令高層頭痛的是更衣室內部的嚴重撕裂，皇馬急需一位有權威的主帥來幫助重建秩序，摩連奴無疑是最佳人選。

摩連奴被視為現時最適合接替艾比路亞執教皇馬的主帥。（Getty Images）

目前摩連奴正帶領葡超豪門賓菲加，他於2025年9月簽下兩年合約。雖然合同至2027年夏季才屆滿，但賓菲加並未對摩連奴離開設置過多阻礙。英國傳媒BBC指，摩連奴的合約中包含一項在賓菲加最後一場比賽結束10日內，以約300萬歐元離任的解約條款，即皇馬有機會以非天價成本將摩連奴帶回班拿貝。

但是，現今說這些尚早，賓菲加在當地時間周六夜晚還有一場對艾斯杜尼的聯賽，摩連奴亦表示：「聯賽最後一周不是用來考慮未來合約的。從下周一開始，我將能我將能夠回答有關我作為主教練的未來以及賓菲加球會未來的問題。」

領軍賓菲加完成今季最後一場聯賽，摩連奴才會向外界透露未來去留。（Getty Images）

此前摩連奴執教皇馬三年間，為皇馬帶來一個西甲聯賽冠軍、一個西超盃冠軍和一個國王盃冠軍，隨後輾轉車路士、曼聯、熱刺、羅馬、波圖等多支頂級球隊。