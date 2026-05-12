英超｜利物浦易帥與否猶豫不決　車路士搶先接洽沙比阿朗素

較早前有傳利物浦有意聘任前皇馬主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）作為下任教頭，就在球迷期盼這位紅軍名宿回巢，洗擦晏菲路頹勢，不過紅軍遲遲未有缺定。適逢車路士易帥同樣要新教練，車路士已率先向沙比阿朗素接洽，探討他意願，會否執教這支輪敦球會。



自上季勇奪英超冠軍後，利物浦管理層在去年夏天的轉會窗給予荷蘭教頭史諾（Arne Slot）充足支持，豪擲4.8億歐元組建豪華陣容，創下隊史記錄。結果卻是「高投入、低回報」：歐聯8強止步，聯賽早早失去爭冠機會，足總盃遭曼城大炒出局，英聯盃吞三蛋被水晶宮爆冷淘汰；今季唯一希望就是保住來季歐聯席位。如此表現令人大失所望，矛頭直指現任主帥史諾。

利物浦今季高投入低回報，主帥史諾能否守住帥位？（Getty Images）

近日，有傳利物浦將自1月起賦閒在家的沙比阿朗素納入選帥範圍，此前利物浦成績不佳時更一直有消息指阿朗素下季將執教紅軍。西班牙傳媒《阿斯報》透露，利物浦已致電皇家馬德里詢問相關情況，但是球會內部仍有顧慮。阿朗素球員時代曾在紅軍效力5個賽季，對球隊有著深厚感情，如果這位前中場球員能回歸晏菲路，勢必極具情懷與話題性，但前提是帥位空缺。

傳英超兩隊有意沙比阿朗素。（Getty Images）

週末利物浦主場打和車路士後，看台爆發一陣噓聲，但史諾面對球迷質疑時表示：「我百分之百確信下賽季我們會和現在截然不同。成績會不一樣，球隊的整體面貌也會不一樣。」這代表紅軍球迷下季可能要接受傳奇離隊後加入新球員，而非主帥易人。

紅軍球迷已對史諾存在不滿。（Getty Images）

就在利物浦猶豫不決時，《The Athletic》最新報道指出，車路士正在追求阿朗素，已與經紀人展開談判，阿朗素亦有車路士有濃烈興趣。

據悉，自解僱羅辛尼亞（Liam Rosenior）後，阿朗素就一直在車路士的意向名單當中，其他競爭者有即將離任般尼茅夫的伊拉奧拿（Andoni Iraola）、曾效力車路士的科木主帥法比加斯（Cesc Fabregas），以及水晶宮主帥加士拿（Oliver Glasner）等。

目前消息指出，沙比阿朗素更加接近執教車路士。（Getty Images）

阿朗素能否達到兩支英超球隊預期，顯然是未知數。阿朗素用短短兩年時間就領軍利華古遜奪得隊史首個德甲冠軍，並在聯賽中保持不敗。歐霸盃決賽輸給阿特蘭大是阿朗素率隊53輪比賽中唯一敗局，隨後成功獲得皇馬帥位，這些足以證明其執教能力。但他上任7個月後便離開皇馬，其中一個原因是難以駕馭更衣室裡自負的麻煩友，這一點與羅辛尼亞相似。